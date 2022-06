Prohibición de movilizarse dos personas en motocicleta causa pérdidas económicas

Los conductores tratan de ajustarse al cumplimiento de las nuevas disposiciones para movilizarse en moto. Foto Patricio Terán/ EL COMERCIO

Redacción EL COMERCIO (I)

El periplo de Luis Cedeño empieza a las 05:00, todos los días. Primero lleva a un vecino que va a la finca en Puerto Limón, en la zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas. Una hora después traslada a los dos hijos de su amigo a la escuela Calazacón.

Luego moviliza a otro hombre, que es empleado, en el centro de Santo Domingo. Cedeño no tiene otra fuente de empleo.

Vive de los recorridos en su moto, que le dejan ingresos de hasta USD 25 al día. Estos últimos días ha tenido dificultades y trata de salir más temprano, para que no lo sancionen por llevar a otros ocupantes. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una disposición hace una semana para que dos personas no se trasladen en este medio de transporte, sobre todo dos hombres. Los primeros efectos de esta decisión se sienten en sitios donde no hay otras opciones para movilizarse y en la zona rural.

La medida puso en una encrucijada a este segmento que es importante en el parque automotor.

Según datos de la ANT, el número de motos matriculadas fue el que más creció en los dos últimos años, frente a otros tipos de automotores a escala nacional.

En 2019 se matricularon 547 828 motocicletas en todo el país; y dos años más tarde se registraron 717 761. Esto representa un incremento del 24%.

Más ventas

El incremento de compras de motos es notorio tanto a nivel de los almacenes nacionales como en las importaciones.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, en los cinco primeros meses de este año se registraron 73 302 motocicletas nuevas.

Y en el mismo tramo del año pasado, el mercado colocó 59 227.

Las cifras muestran que en la Costa hay una fuerte inclinación por el uso de este medio para la movilidad. Tan solo Guayas, Manabí, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas concentran el 65% de todas las motos que se matricularon en el país. En la Sierra, las provincias que dominan son Pichincha, Azuay y Tungurahua.

El urbanista Víctor Hugo Torres dice que el uso de este transporte ha sido impulsado silenciosa­mente por las ciudades al incorporar ciclovías.

Eso explica el incremento de bicicletas eléctricas y escúteres. “Sinceramente, esas rutas también son aprovechadas por motorizados, pese a que no está permitido. En conclusión, un recambio urbano empuja lo otro y de eso se han aprovechado los motociclistas”.

La única fuente de ingresos

Luis Cedeño pertenece a una asociación simbólica denominada Trabajadores Generales en Moto Provincia 23.

Un total de 5 000 motorizados movilizan a personas hacia barrios y parroquias donde no llega el transporte formal.

Los trabajadores hicieron una protesta en Santo Domingo contra lo que consideran discriminatorio.

Lo mismo hicieron motociclistas de Manabí, Esmeraldas y El Oro. Los servidores pidieron en una carta al Gobierno para que se amplíen las excepciones y que se les permita trabajar.

Única alternativa

En la parroquia Huambaló, que pertenece al cantón Pelileo, piden algo parecido. Ahí la motocicleta también es el principal vehículo de transporte.

Estos pequeños vehículos cruzan a cada instante por las calles de este poblado, de 13 000 habitantes, en Tungurahua.

Viajan entre una y dos personas para dirigirse a sus lugares de trabajo agrícola, ganadero y a los 120 talleres de muebles. En la calle Juan Montalvo, al ingreso a Huambaló, está el taller de reparación de Aníbal Villalva. Dice que con los controles bajó su uso. Eso provocó que haya menos clientes. Este lugar de reparaciones recibía a diario de dos a tres clientes y ahora apenas llega uno. El teniente político, Béker Altamirano, explicó que los dueños de las motocicletas comenzaron a regularizar los papeles ante los controles.