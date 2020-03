La mayoría de países prohíbe las concentraciones masivas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los gobiernos de todo el mundo están reforzando las medidas para frenar la pandemia. La suspensión de toda clase de concentraciones, desde las educativas, entretenimiento, deportivas y políticas caracterizó la jornada del pasado jueves 12 de marzo de 2020.

Con 127 863 contagiados en todo el mundo al cierre de esta edición, 4 718 fallecidos, el covid-19 promete modificar aún más la vida contemporánea.

Nepal, por ejemplo, cerró los accesos al Everest y niega todos los visados por el coronavirus. Bolivia, que el miércoles reportó sus dos primeros casos, suspendió todos los vuelos desde y hacia Europa, además de la campaña política para las elecciones de mayo.



En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte anunció el cierre por tierra, mar y aire durante un mes de la ciudad de Manila, donde se concentra la mayoría de los 52 casos de covid-19 confirmados por el momento en el país.

En Boston (EE.UU), se ve vacía la North Station, que suele estar atiborrada de gente.



Nueva York, conocida como la ‘Ciudad que nunca duerme’, ha debido apagar sus luces y reducir su oferta cultural para evitar un mayor contagio: los shows de Broadway fueron anulados por un mes, y la ópera, el Museo Metropolitano y una gran sala de conciertos cerraron sus puertas.



En América Latina, los esfuerzos para evitar la propagación se multiplican. Venezuela anunció el pasado jueves 12 de marzo la emergencia y prohibió todos los vuelos desde Europa y Colombia. Tras declarar en “emergencia” el sistema de salud a pesar de negar que haya positivos para el nuevo coronavirus tras “decenas de pruebas” de casos sospechosos, el presidente Nicolás Maduro dijo igualmente que quedan prohibidas “concentraciones públicas masivas” y actos como conciertos.



Argentina, con 31 casos, también suspendió los eventos masivos, y en algunas provincias no habrá clases.

Un hombre desinfecta un aula en San José de Costa Rica, donde ya no hay clases. Foto: AFP



Perú, por su parte, también se sumó a las prohibiciones de actos con más de 300 personas por 90 días. Las clases se suspenden hasta el fin de este mes.

Colombia tomó las mismas medidas. El presidente Iván Duque precisó que la “emergencia sanitaria se declara a partir del día de hoy y va hasta el día 30 de mayo” y, además de la cancelación de los eventos públicos multitudinarios, contempla la suspensión del tránsito de cruceros en el país.



Y en EE.UU., pese a la decisión del presidente de prohibir los vuelos desde Europa, las oficinas públicas están tomando sus propias decisiones para evitar la presencia de público. Fútbol, baloncesto y béisbol fueron postergados.



Sin embargo, Brasil (52 casos), México (12) y Uruguay (0) no tienen restricciones.



En México, las autoridades sostienen que las condiciones aún no obligan a suspender las grandes reuniones. Los 12 pacientes infectados importaron el virus de Italia o España, y no representan un motivo para aplicar “restricciones de movilidad o de congregación masiva”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell.

​

Una clase de boxeo en el Zócalo de Ciudad de México dictada por la leyenda Julio César Chávez intentará batir mañana un récord Guinness con unas 6 000 personas.



Brasil, como México, aún mantiene la sangre fría. Mañana los británicos Backstreet Boys actuarán en la arena Allianz Parque de São Paulo, con un aforo de 55 000 personas con entradas agotadas desde hace meses.



El país más poblado de América Latina ha optado hasta ahora por limitar las restricciones. El presidente Jair Bolsonaro espera el resultado de una prueba covid-19, pues su secretario de Comunicación de Presidencia, Fabio Wajngarten, dio positivo. Sin embargo, el Mandatario sostuvo que se está “sobredimensionando el poder destructor” del virus, en su reciente reunión en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump.



En Uruguay, un escenario gigante espera al Montevideo Rock, un festival que también colgó el cartel de “agotado” tras vender sus 40 000 entradas. “El Ministerio de Salud no ha recomendado que se suspenda ningún evento”, aseguró el director de Salud, Miguel Asqueta. “Hoy (jueves) el consejo es que las aglomeraciones públicas, salvo que haya personas portadoras o más, no tendrían por qué desaconsejarse”.