Profesor universitario le dijo ‘burro’ a estudiante con síndrome de Asperger; docente se disculpó

Repudio y rechazo ha generado la actitud de un profesor en contra de un estudiante universitario a quien insultó y de quien se burló en plena clase.

El hecho ocurrió durante una sesión virtual y, rápidamente, el video se viralizó en redes sociales.



Pero, ¿por qué ha desencadenado en tantas críticas? Porque el alumno víctima del ataque tiene síndrome de Asperger.



La burla



Todo ocurrió el pasado 16 de octubre del 2020, durante una clase de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Fime), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Uanl), una de las instituciones más importantes de México.



Según se ve en el clip que ha sido compartido en internet, el profesor, quien fue identificado como César Augusto Leal Chapa, les puso a sus alumnos un ejercicio para hacer en clase.



En ese momento, notó que uno de sus estudiantes, de quien solo se conoce que se llama Jesús, estaba realizándolo de una forma en la que él no lo había pedido.



“No hagas trampa, Jesús”, le dijo el docente. “No, estoy usando el convertidor de base. Estoy usando el modo normal de la calculadora para hacer las operaciones”, respondió el joven.



“Eh, c****n, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles: yo no les dije nada de calculadora, les dije muy claro a mano y en la libreta. La ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”, agregó Leal Chapa.



Jesús volvió a contestar, muy calmado: “Solo quería optimizar para ver cómo sería el tiempo en el examen”.



Y el docente replica: “En el examen no te voy a dejar sacar nada, más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”.

¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos OrgullOSOS? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y nuestro compañero con Asperger.



¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos OrgullOSOS? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y nuestro compañero con Asperger.



Las repercusiones



Una vez se conoció el video varias voces se levantaron en contra del docente.

La Asamblea Estudiantil de la Uanl, por ejemplo, exigió la destitución de Leal Chapa, así como una disculpa pública y el compromiso de la Universidad para “dar cursos de no discriminación a sus catedráticos”.



“El ingeniero César Augusto Leal Chapa humilla a un alumno con Asperger y se expone de la misma manera el pésimo trato hacia los demás estudiantes, dejando ver la falta de respeto y calidad humana que tiene hacia ellos”, dijo la Asamblea en su cuenta de Facebook.



Algunos exalumnos, además, expresaron que esas actitudes han sido de siempre.



Pero también hubo voces de apoyo, tanto de colegas como de otros exestudiantes. Estos últimos, puntualmente, dijeron que las actitudes del profesor Leal Chapa los forjaron como ingenieros buenos y con carácter.



La Uanl suspendió temporalmente al docente, mientras investiga el hecho y “la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Nuevo León, puso una queja de oficio contra él, así como medidas precautorias para la institución”, informó el portal Infobae.



Las disculpas



Mediante un video que compartió en un perfil de Facebook, el docente dio su versión de los hechos.



“Mi intención es y siempre ha sido compartir conocimientos, pero mi práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por la pandemia del nuevo coronavirus. Las expresiones que fueron vertidas no reflejan mis principios ni los de la Universidad, que son de respeto, solidaridad y empatía”, comentó.



​No obstante, después, se mostró ‘incómodo’ con las críticas que ha recibido.



“Con todo respeto han hecho mucho escándalo en mi manera de enseñanza. Yo desconocía de la condición de mi alumno, para mi viene siendo una novedad, y ahora resulta que tengo que darle un ‘trato especial’: soy maestro, no niñera”, sostuvo.



El síndrome de Asperger



El síndrome de Asperger es un tipo de autismo que puede causar trastornos en la conducta.



Predomina en hombres y quien la padece es poco dado al diálogo, tiene problemas de lenguaje, sufre depresiones y llega a tener una inteligencia superior.



Albert Einstein e Isaac Newton tuvieron este síndrome, que es muy difícil de detectar.