Tres procesos tendrán cambios durante la segunda vuelta

El balotaje para definir al nuevo presidente de la República se realizará en 38 días. El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantendrá gran parte de los procesos que se emplearon en la primera vuelta, pero existen al menos tres temas en los que habrá cambios.

El organismo se concentrará en una nueva jornada de capacitaciones para los integrantes de las juntas receptoras del voto (JRV), establecerá lineamientos para evitar las aglomeraciones fuera de los recintos electorales y organizará el debate presidencial, con un formato que posibilite el intercambio de ideas entre los dos postulantes finalistas.



El padrón electoral, los miembros de mesas de votación y los recintos para sufragar, en cambio, se mantienen, tal como lo establece el Código de la Democracia.



La intención del CNE es reducir el porcentaje de actas con novedades que se registraron el 7 de febrero pasado. Así lo contó Enrique Pita, vicepresidente del organismo. Es por eso que, además de las charlas presenciales y virtuales, el próximo miércoles se lanzará un aplicativo diseñado para reforzar las capacitaciones, sobre todo, en lo que respecta al proceso de escrutinio.



Entre las recomendaciones de las misiones de observación, consta el pedido de que se realicen guías para el conteo de votos en kichwa. Según Esteban Montero, representante de Capacitación Electoral, ya trabajan en este punto.



Pita cree que el ausentismo de los integrantes de las JRV pudo incidir en el porcentaje de actas con inconsistencias, aunque el CNE aún no tiene el dato de cuántos miembros faltaron a la primera vuelta. Dijo que se todavía se “está levantando esa información”.



Para el 7 de febrero, el CNE capacitó al 96,07% de miembros de mesa. La idea de cara al balotaje, según Montero, es focalizar las charlas, sobre todo en los cantones donde hubo más actas con novedades. Además, se efectuará una campaña para motivar a los integrantes de las JRV a que acudan a cumplir su tarea. Se hará un seguimiento con los datos levan­tados en las charlas virtuales, a través de los teléfonos y los correos registrados.



Pita también propone que se haga una auditoría al trabajo de los miembros de mesa, pues dice que en algunos casos hubo un “evidente intento de adulterar el resultado” del escrutinio, al colocar una votación desmedida en ciertos casilleros de las actas. “El sistema no lo procesó y nos obligó a hacer el recuento, pero esa anomalía, por llamarla así, sí se generó en las JRV”.



El segundo tema que contempla cambios es el acceso a los recintos electorales para evitar las aglomeraciones. José Cabrera, consejero del CNE, dice que la idea es que el 11 de abril se respete el distanciamiento social dentro de los recintos, para no generar largas filas en los exteriores.



En la primera vuelta hubo quejas por la forma en que se permitió el acceso a los votantes. Las autoridades del CNE tuvieron que disponer, a media jornada, que se abrieran los predios para que no quedara gente sin sufragar.



El consejero Luis Verdesoto dice que se debe implementar una forma de ingreso a los recintos electorales, para tener más lleno el interior y desahogado el exterior. Propone una mayor capacitación para manejar el aforo interno de los recintos para la segunda vuelta.

Otro proceso que tendrá obligatoriamente cambios será el debate presidencial, que se realizará el 21 de marzo. En la primera vuelta, el encuentro se dividió en dos grupos, con ocho candidatos cada uno, pues participaron en total 16 binomios presidenciales.



Para el balotaje el formato será distinto, pues estarán frente a frente -según los resultados proclamados- Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC). El consejero Cabrera dijo que se conformará una comisión asesora encargada de formular las preguntas, con criterios neutrales. También se analiza quién sería el moderador de la cita.



¿Habrá conteo rápido? Pita menciona que el sistema no está contemplado para el balotaje. Cabrera dice que se estudia el tema, pero que aún no se toma una decisión, pues reconoce que la difusión de ese muestreo estadístico, el 7 de febrero pasado, debió tener un mayor análisis de por medio.



El CNE espera que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se pronuncie sobre un recurso de Pachakutik, en el que insiste en el recuento de 24 000 actas. En primera instancia dio paso a la revisión de 31 juntas.



Cuando se resuelva el caso, se ratificarán los resultados proclamados y se iniciará la impresión de la papeleta presidencial del balotaje.