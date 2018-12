Procesan a 464 policías en Venezuela por delitos de extorsión y secuestro

LEA TAMBIÉN

Al menos 464 agentes de diversos cuerpos policiales han sido procesados en Venezuela durante los últimos 15 meses por incurrir en 181 casos de extorsión y secuestro, delitos "terribles que golpean a la familia" del país, informó hoy el fiscal general venezolano, Tarek Saab.

Saab señaló en una comparecencia ante la prensa, en la que no respondió preguntas, que de este total 376 policías fueron procesados por extorsión, mientras que los restantes 88 por secuestros.



"No puede ser que un funcionario policial o un agente del Estado, que debiera proteger a los ciudadanos de estos delitos, esté vinculado a estas acciones", dijo el fiscal.



Según los números de la Fiscalía, 2 749 personas han sido acusadas por estos delitos y se han dictado 612 órdenes de aprehensión desde agosto pasado, cuando Saab fue designado en el cargo por la chavista Asamblea Constituyente.



Saab no aclaró, sin embargo, cuántos policías purgan condenas firmes por delitos de secuestro y extorsión, aunque reveló que en un caso de privación ilegítima de libertad ocurrido a inicios de octubre pasado, que se saldó con la muerte de la víctima, hay cuatro policías detenidos a la espera de juicio.



En ese sentido, aseguró que su despacho envía un "mensaje" claro con estas detenciones, porque "no hay ni debe haber intocables" en las instituciones del Estado.



El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, dijo hace días que el secuestro se había reducido este año un 38,3 % con relación al 2017, y que se han registrado 179 casos.

Asimismo, dijo que la mayoría de estos, el 89,5 %, se concentran en los estados de Miranda y Aragua, así como en la región capital.