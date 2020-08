34 años de prisión para el autor intelectual del asesinato del exconcejal de Riobamba Patricio Guaranga

LEA TAMBIÉN

La Corte de Justicia de Chimborazo sentenció a 34 años y ocho meses de prisión a Vinicio R., quién fue declarado autor intelectual del asesinato de Patricio Guaranga. La audiencia de juzgamiento se realizó la tarde hoy, miércoles 12 de agosto del 2020.

Guaranga, quien al momento de su muerte se desempeñaba como concejal de Riobamba, fue asesinado en la puerta de la casa de su madre la noche del domingo, 14 de julio del 2019. Dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta le dispararon dos veces a quemarropa.



El crimen generó conmoción en la ciudad debido a que es el tercer sicariato que se reporta en Riobamba y el primer asesinato de una autoridad en funciones.



La Fiscalía y la defensa legal particular de la familia presentaron alrededor de 150 pruebas en contra de dos involucrados, y probaron la autoría material e intelectual del delito. Vinicio R. era concejal alterno de Guaranga, ambos llegaron al Municipio por el Movimiento Cambio.



“Pensamos que lo único que motivó al asesino era su ansia de poder. Mi esposo no tenía enemigos ni problemas con nadie, él trabajaba por la ciudad cuando fue asesinado”, dijo Marlene Ramos.



Unas 40 personas se congregaron en los exteriores del edificio de la Corte Provincial de Justicia. Ellos sostenían carteles con la fotografía del concejal fallecido y gritaron consignas para pedir justicia. La sentencia se conoció cerca de las 17:30.



“Conseguimos la pena máxima para al asesino después de un año y un mes de lucha. Estamos agradecidos con los investigadores de la Policía Nacional y de la Fiscalía, porque cumplieron con su trabajo”, dijo Ramón Guaranga, hermano del ex concejal.



Guaranga tenía 37 años al momento de su muerte. Él se graduó como abogado en la Universidad Autónoma de los Andes, era un reconocido radiodifusor de Riobamba y ejercía funciones públicas por primera vez.