La prioridad es frenar la cadena de contagio de covid-19 en Ecuador

Reducir el contacto entre personas (distanciamiento social) y un diagnóstico oportuno son las únicas opciones para detener la propagación del covid-19, en Ecuador. En Corea del Sur, de esa forma se logró disminuir el aparecimiento de casos nuevos.

Acá, en el país, desde la semana pasada se aplicaron medidas drásticas para tratar de contener al covid-19, que ha infectado a más de 200 000 personas en el mundo.



En Ecuador, en un lapso de 48 horas se pasó de un escenario a otro, anotó Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), filial de la OMS. En Radio Quito recordó que el covid-19 salió del cerco de una familia y está circulando comunitariamente.



Esto implica que los nuevos casos ya no están relacionados con los primeros, importados. Es decir, traídos por personas provenientes de países con alta transmisión del virus.



“Del caso índice, el primero, surgieron 24 diagnósticos positivos. Y aún se sigue buscando a los contactos”, añadió. Algunos no serán identificados en puntos de entrada sino entre la comunidad, por el período de incubación del covid-19 (14 días), en los que no necesariamente hay síntomas.



En Ecuador, el domingo 15 de marzo había 37 diagnósticos. El lunes 16 ya se registraban 58, pero el martes 17 la cifra se disparó: 111. Hasta ayer, 18 de marzo, eran 168; más 575 personas que se mantenían en el cerco. Había tres fallecidos.



Así lo informó ayer, la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. También recordó que en el caso de Guayaquil y de la provincia del Guayas, el virus es comunitario. Y que la tercera persona fallecida, de 63 años, no tenía relación con el caso primario.



En Pichincha ya hay 12 casos, hasta el martes eran ocho. Guayas tiene 128 casos; Manabí, ocho, entre otros.



José Sánchez es médico y catedrático de la Universidad UTE. Considera que medidas como la restricción de la movilidad son vitales en la fase de transmisión comunitaria.



“Los resultados se verán en los próximos días. Si en Italia o en España se hubieran tomado acciones de forma oportuna y sus pobladores las hubieran acatado, la realidad sería otra”.



En estas semanas se señala incluso que Italia ya superó a China, como el foco de angustia del mundo. El país europeo registra más de 35 000 casos. En China son 80 000.



El médico Sánchez también ve importante que se realicen pruebas de diagnóstico masivas. “Si hacemos un triaje (selección de personas) adecuado y lo aplicamos para una detección oportuna podemos detener el avance del virus”.

Esta medida se tomó en Corea del Sur, ubicado en el cuarto puesto de la lista de países con este virus. Hasta el momento han realizado 200 000 pruebas y a diario diagnostican hasta a 20 000 personas, sin necesidad de salir del auto.



La Secretaria de Gestión de Riesgos informó que se han tomado 762 muestras para pruebas de covid-19. 312 casos sospechosos han sido descartados.



“No estamos en días de feriado, enfrentamos una emergencia. Hay que pesar qué es más importante: salvar la vida y tener salud o cumplir con otras labores”, insistió Ocles, preocupada porque en algunos lugares del país no se respeta la medida de quedarse en casa.



“El comportamiento ascendente de la curva puede modificarse, aplanarse”, dijo la médica Watson, representante de la OPS. Y pidió reflexionar porque hace falta que cada quien ponga de su parte, “cumpliendo con el pedido de distanciamiento social, para proteger a su familia. No hay vacuna y hay que preservar la disponibilidad del servicio”.



El investigador Esteban Ortiz mencionó que el incremento en esta localidad costera fue del 520% en seis días. Mientras que en provincias como Pichincha no supera el 33%.