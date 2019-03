Primer recorrido de prueba con pasajeros en el Metro de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un viaje de ida y vuelta en un tren del Metro de Quito experimentaron autoridades, invitados y equipos de prensa este lunes 18 de marzo del 2019, entre las estaciones Iñaquito -a la altura de la avenida Naciones Unidas y Japón- y Jipijapa –cerca de la Plaza de Toros-, en el norte de la ciudad.

Por los altavoces se escuchó el mensaje de alerta de arribo a las paradas, entre la algarabía de los ocupantes de los vagones, donde aún no hay señal de Internet, pero sí espacio para personas con discapacidad y para pasajeros con bicicletas.

Los primeros pasajeros del Metro de Quito subieron al tren para un viaje de ida y vuelta, de 10 minutos, entre las estaciones Iñaquito (foto) y Jipijapa. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



“Esto va a aliviar ostensiblemente el tráfico de la ciudad, recordemos que Quito tiene aproximadamente 500 000 vehículos. Necesitábamos este medio de transporte”, dijo Lenín Moreno, presidente de Ecuador, antes de subir al tren. “Yo seguiré, mientras sea Presidente de la República, apoyando a todas las gestiones que realicen nuestros queridos alcaldes, independientemente de cualquiera que sea, tendrán todo el apoyo del Gobierno Nacional”.

En el recorrido estuvieron, además de Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner; el alcalde, Mauricio Rodas; la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas; el presidente del Consejo de Participación transitorio, Julio César Trujillo; el procurador del Estado, Íñigo Salvador; el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, entre otros invitados como el arzobispo de Quito, monseñor Fausto Trávez; el embajador de Estados Unidos en Quito, Todd Chapman, y los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Francisco Leoro.

400 000 personas viajarán a diario en el Metro de Quito. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

En el primer desnivel de la estación (hay dos pisos unidos con gradas eléctricas desde el parque La Carolina hasta los rieles del tren del Metro), el alcalde Rodas resaltó que la obra fue hecha pensando en los capitalinos y no en su interés político personal, porque los trabajos concluirán después de que termine su gestión (mayo), a finales del 2019.



“Nosotros dijimos que no íbamos a hablar de Metro, sino que lo íbamos a construir, y así lo hemos hecho. Con un 80% de avance en su construcción, un túnel al 100% y 15 estaciones finalizadas en su obra civil, nos enorgullece hacer realidad el Metro de Quito”, enfatizó el Alcalde.

El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el primer recorrido con pasajeros en el Metro de Quito. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



Actualmente el tren es operado por dos ecuatorianos, capacitados en España. “Se encuentran en proceso de capacitación dentro y fuera del país. Son los responsables de las pruebas dinámicas y de este primer viaje histórico”, dijo el Alcalde, quien llegó acompañado por su esposa María Fernanda Pacheco y sus hijos.

Hoy, junto al Presidente @Lenin, realizamos el primer viaje del tren del @MetrodeQuito desde la estación Iñaquito hasta la estación Jipijapa. Vivimos un momento histórico en el que constatamos el avance y funcionamiento de la obra de movilidad más grande del país #ElViajeComienza pic.twitter.com/RdTbMzyLEP — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) 18 de marzo de 2019



Operarios con chalecos rojos condujeron a los usuarios hasta los seis vagones del tren, para el primer viaje con pasajeros del Metro, desde la estación Iñaquito. Los invitados recibieron manillas para ser distribuidos en los vagones. En cada puerta, los guías portaban paletas, con colores afines a los asignados en las manillas de los invitados.

La única forma de alcanzar objetivos en la vida es trabajando, dialogando y llegando a acuerdos. Por eso el día de hoy realizamos el primer viaje en el @MetrodeQuito junto al alcalde @MauricioRodasEC y el vicepresidente @ottosonnenh. #RecorridoMetroUIO🚇 pic.twitter.com/RSX4KGmeWe — Lenín Moreno (@Lenin) 18 de marzo de 2019



En el interior del vagón, pantallas planas que cuelgan del techo daban la bienvenida. Las puertas se cerraron y el tren zarpó a velocidad lenta (cuando opere viajará a 37 km/h), por tratarse de su primera prueba. Tardó cerca de cinco minutos en llegar a la estación Jipijapa, donde detuvo su marcha.



En esa estación, operarios saludaron desde el andén, con banderines de Quito en las manos. Las puertas no se abrieron. Tras el saludo, el tren retornó a la estación Iñaquito, en otros cinco minutos de recorrido por el túnel de paredes de concreto.



“Ya me imagino aproximadamente 400 000 quiteños utilizando diariamente el Metro, casi 1 500 quiteños cada cinco minutos. Qué maravilla, me congratulo con el Municipio de Quito”, resaltó Moreno y Rodas sostuvo: “Esta obra se convertirá en un nuevo elemento de orgullo para todos los quiteños”.