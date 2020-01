El primer ministro japonés advierte que el conflicto militar con Irán afectaría a todo el mundo

LEA TAMBIÉN

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, advirtió este lunes 13 de enero del 2020 que un conflicto militar con Irán repercutiría en la paz y la estabilidad en el mundo, en una visita a Arabia Saudita para tratar de reducir las tensiones regionales surgidas tras la muerte de un general iraní en un ataque estadounidense.

Llegado el sábado 11 de enero a Riad, en el marco de una gira por varios países del Golfo en plena tensión entre Estados Unidos e Irán, rival regional del reino saudita, Abe se entrevistó con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán en la provincia de Al-Ula (noroeste) .



“Cualquier confrontación militar en la región que incluye un país como Irán tendrá un impacto no solo en la paz y la estabilidad regional sino en la paz y la estabilidad del mundo entero”, advirtió Abe según el portavoz del ministerio japonés de Relaciones Exteriores Masato Ohtaka.



El general iraní Qasem Soleimani murió en un ataque con dron estadounidense el pasado 3 de enero en Bagdad. El miércoles, Irán respondió con el lanzamiento de varios misiles contra objetivos estadounidenses en Irak, que no causaron víctimas. Sin embargo, un avión ucraniano de línea regular fue impactado por un misil poco después de despegar de Teherán con rumbo a Kiev en el que murieron las 176 personas que viajaban a bordo.



El primer ministro nipón instó a “todos los países implicados a realizar esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones”, según el portavoz.



Abe y el príncipe Salmán están de acuerdo en trabajar en estrecha colaboración en pos de la seguridad marítima en la región y hablaron de la decisión de Tokio de enviar a Oriente Medio un destructor para las actividades de inteligencia así como dos aviones de patrulla P-3C, dijo Ohtaka.



Sin embargo, Japón no participará en una eventual coalición dirigida por Estados Unidos en la región. Aliado de Washington, Tokio mantiene buenas relaciones con Irán.



Abe también insistió en la importancia de que se garantice el suministro continuo y estable de petróleo saudita a su país.



Durante su visita a Arabia Saudita, el jefe del gobierno japonés se reunió con el rey Salmán, informó la agencia de prensa oficial saudí SPA.



Los dos dirigentes hablaron, según SPA, de la seguridad del transporte petrolero por vía marítima, de los medios para reforzar las relaciones bilaterales así como de la cooperación en los campos del turismo, la inteligencia artificial y las energías renovables.



Después de Arabia Saudita, Abe proseguirá su gira a Emiratos Árabes Unidos y Omán.