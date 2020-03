Presidente Moreno pide seguir indicaciones de las autoridades, tras detección de casos de covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La noche de este 1 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno emitió un mensaje al país sobre la coyuntura referente al covid-19. Esto luego de que, por la tarde, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmara que en total se han detectado seis casos del nuevo coronavirus en territorio nacional.

En su mensaje, el Primer Mandatario aseguró que el sistema de salud del país, está preparado "conforme a los protocolos y recomendaciones mundiales de los expertos. Hospitales en el país tienen áreas de aislamiento debidamente equipadas, de hecho ahí está siendo atendido el primer caso de contagio".



Se refiere al caso de una ecuatoriana de 71 años que este 29 de febrero del 2020 se convirtió en el primer contagio confirmado del covid-19 en el Ecuador. Actualmente se encuentra en terapia intensiva y su estado es crítico. Este 1 de marzo se confirmaron otros cinco nuevos casos del núcleo familiar de esta mujer, que se encuentran en aislamiento en sus domicilios.



Moreno añadió que "3 000 centros de salud ofrecen atención médica básica y derivan, si es el caso, a los hospitales especializados". En las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos, dijo el Presidente, "se atendieron a más de 2 000 personas que acudieron con problemas respiratorios, la mayoría presentaron síntomas de gripe común".



El Primer Mandatario también se refirió a la apertura de la plataforma digital y de la linea 171 cuyo fin es brindar información "a quienes tengan tos, fiebre y dificultades respiratorias", síntomas del covid-19. Según Moreno, la línea ha recibido 4 500 llamadas "de estas, 16 casos están siendo monitoreados y no ha variado su situación".



Desde Guayaquil, la ministra de salud Catalina Andramuño, dijo que en el país se han activado todos los protocolos de seguridad en respuesta al primer caso del nuevo coronavirus. "Tenemos un cerco epidemiológico de 177 personas de contactos, de ellos hemos podido diagnosticar seis casos". Los casos nuevos "tienen relación directa con el caso primario", aseguró Andramuño quien añadió que las personas están siendo vigiladas y monitoreadas.



Moreno recordó que Ecuador no es el único país que tiene presencia del coronavirus. México, Brasil y República Dominicana también han confirmado casos en los últimos días. Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador, reconoció durante el mensaje emitido la noche de este 1 de marzo del 2020 la labor de Ecuador en respuesta a la llegada del virus.



"Estamos en una realidad muy clara, es una enfermedad nueva de la cual se está generando todavía evidencia. Sin embargo, los equipos técnicos tanto del Ministerio, del Seguro Social y de las instituciones públicas han estado desde el primer día trabajando alrededor del reloj en poder adecuar todos los protocolos como las guías clínicas actualizadas y actualizando casi a diario con la información que va sugiriendo a partir del comportamiento de la enfermedad", declaró Watson.



De acuerdo con la especialista, Ecuador "está en este momento en las condiciones preparadas para responder y lo ha demostrado con el primer caso que ha ocurrido y que en este momento se sostiene porque entramos a lo que llamamos el escenario dos, que es el conglomerado familiar que al multiplicarse los casos dentro de ese mismo contexto, de la paciente que está hospitalizada, ha sido identificado oportunamente. Se está manejando sin ninguna complicación y la calidad de la respuesta ha sido sostenida".



Watson aseguró que si bien "el Gobierno ha hecho lo que debe hacer", es responsabilidad de todos los ciudadanos limitar la transmisión del virus de persona a persona. "son las personas son los familiares los que deben de implementar medidas que eviten que el virus se propague a nivel domiciliar, a nivel comunitario, a nivel de los espacios colectivos". Recordó que en este punto las medidas de higiene son clave y la importancia de un lavado adecuado de manos.



"La OMS y la OPS está recomendando a nuestros estados miembros, y de manera particular donde ya tenemos casos, que el uso de las mascarillas sea en circunstancias de riesgo". Es decir, para el personal de salud o para familiares que atienden a los pacientes. El uso de este producto también está indicado para personas que presentan síntomas de problemas respiratorios "para su propia protección y protección de otros", añadió Watson.



"No estamos en el tercer escenario que es la transmisión sostenida a nivel comunitario, donde las reglas del juego cambian, pero incluso para eso ya están previstas las condiciones de atención", aseguró la especialista quien dijo que lo principal por ahora "es que la población entienda que se puede aún controlar este virus, se puede controlar la transmisión".



Moreno dijo que aunque hay casos confirmados del coronavirus en Ecuador las personas deben continuar con la cotidianidad de sus vidas. Ante ello, Monserrat Creamer, ministra de educación, recordó que las clases en la Sierra y en la Amazonía del Ecuador se desarrollarán con normalidad. "Seguimos con los programas de prevención y también se ha enviado a las 16 000 unidades educativas del sistema nacional de educación los lineamientos para seguir, en cada caso que se presente, que respuesta debemos dar".



Creamer acotó que Educación no ha solicitado a los estudiantes llevar gel desinfectante o mascarillas a los centros de estudios, pues estos estarán disponibles en las unidades educativas. "En el marco de este trabajo conjunto solicitamos a las familias que en caso de riesgo de contagio nos avisen, que avisen a las respectivas escuelas para podernos apoyar con trabajos en casa".

Moreno cerró el mensaje pidiendo a las personas seguir las instrucciones que están dando las autoridades pues estas "están funcionando en todo el mundo".