Presidente haitiano nombra primer ministro interino en medio de crisis

El presidente de Haití, Jovenel Moise, nombró al titular de Cultura, Jean-Michel Lapin, como primer ministro interino, después de que los diputados destituyeran el lunes a Jean Henry Ceant, tras aprobar una moción de censura en su contra por la falta de respuesta a la grave crisis económica.



El decreto presidencial en el que se nombra a Lapin salió publicado este jueves 21 de marzo en el periódico oficial "Le Moniteur".



Lapin se hará cargo de manera interina del Gobierno a la espera de que Moise nombre a un nuevo primer ministro, que deberá ser confirmado por el Congreso Nacional (bicameral), en sustitución de Ceant, quien tras conocer dicho nombramiento entregó este jueves su renuncia a Moise.



La Cámara de Diputados destituyó el lunes a Ceant después de aprobar una moción de censura en su contra por la falta de respuesta a la precaria situación económica del país.



Los congresistas destituyeron a Ceant en una sesión de interpelación en la que no hubo debate, ya que hasta entonces primer ministro se encontraba a esa misma hora en el Senado para ser sometido a un proceso similar por un caso que involucra a siete extranjeros detenidos el mes pasado con armas automáticas en medio de violentas protestas, y que fueron sacados del país cuatro días después en circunstancias aún no esclarecidas.



Los senadores, sin embargo, no pudieron reunir el quórum necesario para realizar la interpelación, que aplazaron para este miércoles, pero que finalmente tampoco realizaron.



Ceant tomó posesión de su cargo en septiembre pasado cuando sustituyó a Jack Guy Lafontant, quien renunció en medio de violentas protestas por el costo de los combustibles.



Haití atraviesa por una profunda crisis económica y política agravada tras las masivas y violentas protestas de dos semanas que se iniciaron el pasado 7 de febrero, el mismo día en el que Moise cumplió dos años en el cargo.



En sus protestas, los manifestantes exigen solución a la crisis económica, pero también respuestas a las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.



Una auditoría reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa, e involucra a 15 exministros y actuales funcionarios en este caso, así como a una empresa que dirigía Moise antes de ser presidente.