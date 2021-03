Ejecutivo y Asamblea preparan la transición, a 6 semanas de terminar mandato 

Con distintas acciones, que incluyen la recopilación de información y capacitaciones, las autoridades del Ejecutivo y la Asamblea alistan la transición para quienes asumirán estas funciones en mayo próximo.

A 11 días del balotaje, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República aseguró en un comunicado que “el Gobierno Nacional tiene lista información para una transición ordenada con la nueva administración”.



El martes 30 de marzo de 2021, el presidente Lenín Moreno instaló en el Palacio de Carondelet una mesa técnica del Comité de Transición para la entrega de los resultados de la primera fase de este proceso.



Para esta etapa, el Ejecutivo contó con la asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Pese a la aguda crisis económica y social que afronta Ecuador, Moreno aseguró que “entregará un mejor país” y con un “panorama claro y con bases sólidas de democracia, institucionalidad y respeto a la libertad de expresión”, según el comunicado oficial.



“Dejamos alivio financiero y recursos externos en excelentes condiciones, eso le permitirá al próximo Gobierno fortalecer lo avanzado e implementar nuevos proyectos”, sostuvo Moreno.



El PNUD brindó acompañamiento en el uso de la metodología de pre-empalme del programa Sigob - Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática- el cual se ha implementado en más de 30 países.



“El PNUD brinda un apoyo metodológico, por tanto, la responsabilidad de la información consignada, su completitud y calidad corresponde a los equipos

gubernamentales que tan arduamente han trabajado en las últimas semanas”, precisó Matilde Mordt, representante de este organismo internacional.



Andrés Isch, ministro de Trabajo y coordinador del proceso de transición, explicó que el propósito de esta iniciativa es “permitir que los ciudadanos no tengan que esperar al cambio de gobierno para tener continuidad en los servicios y que sea más fácil de empatar la visión del nuevo Presidente con la institucionalidad”, expresó.



No obstante, Isch enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea que podría llevar a su censura y destitución en cuestión de días. Asambleístas del correísmo lo acusan de incumplir con sus funciones de proteger los derechos de los trabajadores.



Legislatura



En el Poder Legislativo también se trabaja en un proceso de transición para los 137 asambleístas que ocuparán las curules desde el 14 de mayo próximo. En este caso, se hace mediante reuniones virtuales.



El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), anunció que mantendrá dos reuniones; la primera, con los representantes de las nuevas bancadas que conformarán el Parlamento 2021-2025.



En esta cita se pondrá en consideración los temas que actualmente están en tratamiento, el estado de las leyes en proceso de construcción y los procesos administrativos en curso para la aplicación de las reformas a la Ley Legislativa.



Otra reunión se dará con los asambleístas más votados en las últimas elecciones: Pierina Correa (Unes), Salvador Quishpe (PK) y Wilma Andrade (ID). El objetivo de este encuentro será establecer los lineamientos para la primera sesión del Pleno, dentro del procedimiento parlamentario, puesto que serán quienes la dirijan conforme establece la ley.



Capacitación



Además, desde mañana 1 de abril del 2021 arrancará un proceso de capacitación a los nuevos parlamentarios, que estará a cargo del Instituto de Estudios Legislativos con el apoyo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y una fundación española.



La directora del Instituto, Libia Rivas, informó que hasta el momento se han registrado 70 legisladores principales, y que esto es importante en virtud de los cambios en un 95% de la Ley que rige a esta Función y que se aprobaron el año pasado.



“Hay ciertos aspectos que ya entraron en vigencia (en este periodo) en materia de fiscalización y control político, conformación del Comité de Ética, pero la mayor parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa entran en vigencia el 14 de mayo”, dijo.



Rivas consideró que “es importante que los asambleístas electos conozcan, por ejemplo, cuáles son las reformas que ha habido en el procedimiento legislativo, cómo se deben aprobar las leyes, cuáles son las reformas respecto de la presentación de los proyectos de ley, las competencias del CAL”.



Rivas sostuvo que en el Parlamento no solo se requiere de abogados para el debate de las leyes. “Pese a que soy abogada yo jamás voy a compartir que la Asamblea sea exclusivamente de abogadas; me parece que la construcción de las leyes es multidisciplinaria”, puntualizó.



Los asambleístas asumirán sus funciones el 14 de mayo y 10 días después el nuevo Presidente de la República.