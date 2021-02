‘Sensatez’, ‘información’; preocupación de Moreno y la OEA por suspensión de sesión del CNE para definir el reconteo

El Presidente de Ecuador y la Misión de Observación Electoral de la OEA mostraron preocupación por la suspensión a último momento de la reunión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debía realizarse la tarde del lunes 15 de febrero del 2021, para definir el recuento de votos de las elecciones presidenciales, para definir quién pasa a la segunda vuelta, de entre los candidatos Guillermo Lasso y Yaku Pérez.

El CNE tenía previsto instalarse a las 18:00, en Guayaquil, pero 30 minutos antes se comunicó que la sesión se cancelaba tentativamente para hoy. Sin embargo, no hay certezas sobre su realización.



"Me preocupa la suspensión de la sesión de CNE de esta noche. El compromiso de actuar con seriedad y sensatez hacia el país requiere transparencia y sentido de oportunidad en su pronunciamiento. He dispuesto al Ministerio de Finanzas atender requerimientos de recursos si fuese necesario", escribió el presidente Lenín Moreno en Twitter, cerca de las 22:00 del lunes.



Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo pública su "preocupación por la falta de definiciones por parte de la autoridad electoral y permanece atenta a los últimos desarrollos del proceso electoral".



En un comunicado, la Misión hizo "un enérgico llamado al CNE para que: proporcione información puntual y constante acerca del estado y avance del proceso electoral".



Los observadores internacionales también pidieron al ente electoral que resuelva e informe sobre los pasos a seguir en los próximos días; brinde garantías de certeza y transparencia a todas las fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral; resguarde el material electoral de forma permanente y segura; y garantice el cumplimiento del calendario electoral de cara a la segunda vuelta del 11 de abril.



De la misma forma, la Misión reiteró la importancia de que "las manifestaciones públicas se lleven a cabo de manera pacífica y que las fuerzas políticas diriman sus diferencias por vías institucionales".





¿Por qué es importante la reunión del CNE?



Entre el domingo 14 y el lunes 15 de febrero aumentaron las tensiones entre los presidenciales Guillermo Lasso y Yaku Pérez, por el recuento de votos de las elecciones. Las dos candidaturas se encuentran a la espera de que el CNE elabore un instructivo y una resolución para dar paso al recuento de votos luego del acuerdo al que los dos llegaron el pasado viernes 12 de febrero, en un proceso en el cual estuvo también la Misión de la OEA.



Sin la resolución y el instructivo no se puede realizar este procedimiento de revisión de votos para definir quién pasa a la segunda vuelta electoral, junto con el candidato Andrés Arauz (Unes), quien obtuvo el 32,7% de los votos. La diferencia es muy estrecha entre Lasso (19,74%) y Pérez (19,38%).



En el acuerdo del viernes, Yaku Pérez propuso que se realice un recuento de votos en Guayas y en otras 16 provincias. Las dos candidaturas aceptaron, ante el CNE y la Misión de la OEA, que el reconteo se efectúe en el 100% de los paquetes electorales del Guayas y en el 50% de 16 provincias, de las 24 que tiene Ecuador.



La mañana del domingo, dos días después del acuerdo, Yaku Pérez envió un documento al CNE con el detalle de las 16 provincias donde solicitaba el recuento del 50%. Esa tarde, Guillermo Lasso envió una carta al ente electoral en el que cuestionaba una supuesta imposición de condiciones y señalaba que el recuento debía efectuarse en el 100% de Guayas y el 50% en otras seis provincias, si existe el consenso de los otros 16 candidatos que participaron en las elecciones.

En ese contexto, el lunes 15, organizaciones de base del movimiento indígena anunciaron que este 16 de febrero partirá una marcha desde Loja hasta Quito, para exigir el recuento de votos de las presidenciales.