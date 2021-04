12 preguntas sobre el estado de excepción y el confinamiento que se aplicarán desde el fin de semana

El secretario General de Gabinete de Presidencia, Jorge Wated, respondió a 12 preguntas sobre el estado de excepción y el confinamiento focalizado que regirá desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo del 2021 por calamidad pública en 16 provincias del Ecuador.

La mañana de este jueves 22 de abril del 2021 atendió las inquietudes en un programa radial de Guayaquil.

1. Si tengo una panadería, ¿puedo atender al público sábado y domingo?



No, a menos que tenga habilitado un sistema de entrega a domicilio que eso sí está permitido.



2. Una tienda o restaurante, ¿puede abrir el fin de semana, si tiene el servicio a domicilio?



Sí, lo puede hacer.



3. La modalidad de teletrabajo, ¿aplica para las instituciones públicas y privadas?



Están obligados, de hecho. Obviamente hay excepciones en las que se deba hacer presencial y ahí se debe respetar el aforo del 50%. Las industrias todas pueden trabajar 24 horas. No existe el salvoconducto, solo presentan el carnet de la empresa en el momento que uno se mueve o RUC o guía de remisión.



4. Durante los días del estado de excepción, sobre todo fines de semana, ¿qué va a pasar con la vacunación?



Se mantiene. Cuando acudes a vacunar, simplemente, muestras tu cita o carnet. Va a existir esa flexibilidad porque el plan de vacunación no se puede parar.



5. Si tengo que, por ejemplo, realizarme una ecografía, ¿puedo salir en fin de semana?



Por supuesto, desde el inicio de la emergencia se priorizó la atención médica.



6. Si tengo un viaje internacional viernes, ¿tendré problemas para movilizarme al aeropuerto en fin de semana?



Con el ticket o ‘boarding pass’ que tiene puede movilizarse y explicar a los agentes. Si una persona lo lleva, debe tener un documento que respalde que fue a dejar a esa persona, puede ser una copia del mismo boleto.



7. ¿Los taxistas pueden trabajar el fin de semana?



Nadie. Si hay restricción de movilidad total no debería salir nadie.

8. El transporte urbano puede operar: buses, Metrovía o Ecovía…



Tampoco pueden operar.



9. Si trabajo en una empresa camaronera, ¿cómo me movilizo el fin de semana?



La empresa deberá facilitar la movilización. Durante la semana no hay inconvenientes para movilizarse, entre las 05:00 y las 20:00.



10. Si yo estoy dentro de una cadena de primera línea y el sábado tengo que trabajar, pero no tengo un vehículo propio, ¿cómo llego a mi trabajo?



La empresa va a tener que ayudar a los empleados. La producción, la industria no puede parar. Entendamos una cosa, debe existir corresponsabilidad. La informalidad lamentablemente afecta a la formalidad, la Bahía en Guayaquil o el Centro Histórico en Quito.



11. ¿Habrá medidas compensatorias por parte del Estado para locales o comercios, algún tipo de alivio crediticio por el confinamiento focalizado?



Hemos hablado con el sector productivo y con el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, para que se reúna con la Asociación de Bancos Privados y Cooperativas para que vean cuál va a ser el impacto. Son fines de semana en donde vamos a ir midiendo semana por semana, y ver si es que no se llega a los 28 días, poder liberar antes. Sabemos de los sectores que van a ser golpeados, los restaurantes, hoteles y los comercios porque se viene el día de la Madre, pero lamentablemente el relajamiento de los ciudadanos es lo que ha ocasionado lo que vivimos ahora.



12.- ¿Se ha pensado regular los precios de atención al público en las clínicas privadas durante la pandemia?

Se está haciendo un análisis. Ya se hizo un análisis de las pruebas covid que bajaron del precio techo a USD 45. Entiendo que hay abusos en ciertas clínicas, en este momento hay que hacer conciencia ciudadana, la salud no puede ser un negocio.