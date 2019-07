El Consejo Provincial del Guayas despedirá a 518 empleados porque hay ‘exceso’ de personal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Provincial del Guayas terminará la relación contractual con 518 trabajadores, 210 obreros y 308 nombramientos provisionales, según un comunicado difundido la noche de este miércoles 24 de julio del 2919.

La reducción de personal es “necesaria, conveniente y justa”, lo que significará bajar los gastos de la entidad por un monto de aproximado de USD 6 millones al año, señala el boletín del organismo. Pero no informa cuándo se concretará la medida.



Según el gobierno provincial, la decisión se toma en función del informe de la Dirección de Talento Humano de la nueva administración del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.



La conclusión es que “existe personal en exceso en la institución”, que no se justifica. Menciona que hay duplicidad de personal en el mismo cargo y funciones, sobre todo en lo relacionado a obreros, conserjes, auxiliares de limpieza y guardias. También existe exceso de supervisores de seguridad (sin relación alguna en la cantidad de guardias/puestos a custodiar vs supervisores). Hay exceso de personal en las unidades de trabajo, con más de tres conserjes sin justificativo.



El organismo señala que se entregaron nombramientos provisionales sin la debida motivación, inobservando los procedimientos que establece la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, así como las normas técnicas para concursos de méritos y oposición.



La Prefectura dará más detalles de los despidos a las 07:00 de este jueves 25 de julio. También advirtió que está vigente el art. 346 del COIP que tipifica la paralización de un servicio público y sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.