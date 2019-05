Prefectura del Guayas trabajará con 'personal mínimo' durante 72 horas

LEA TAMBIÉN

En los bajos del edificio de la Prefectura del Guayas se aglomeró un grupo de empleados. Algunos mostraron sorpresa y otros dijeron que sí conocían la disposición del Gobierno Provincial de solo laborar con personal mínimo durante 72 horas.

Muchos empleados llegaron desde las 08:00 de este martes 21 de mayo a su jornada laboral. Pero solo se permitió el ingreso al edificio, en el centro de Guayaquil, del personal que estaba en una lista.



El prefecto Carlos Luis Morales aprobó una resolución donde se establece el cierre parcial del edificio central de la entidad y "mantener una ocupación mínima de colaboradores por un tiempo estimado en 72 horas".



La resolución fue firmada ayer, 20 de mayo, cuando Morales también confirmó que la atención al público sería suspendida durante 60 días y el inicio de auditorías internas.



En los considerandos de la resolución GPG-PG-0008-2019 se menciona un informe del coordinador técnico 2 de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Prefectura, Julio Jalón, que concluye que el "Edificio Central de la Prefectura del Guayas no cumple con los requisitos de seguridad y salud ocupacional". Por lo tanto, para el inicio de un estudio técnico, levantamiento de información complementaria, facilidad de operación, movilidad, no afectación de los colaboradores internos, solicitó evaluar el bloqueo parcial del edificio y mínima ocupación.



En un comunicado, el Prefecto informó que en función de ese informe dispuso el trabajo con mínimo personal. El edificio no reúne las condiciones básicas para asegurar la integridad de los colaboradores desde el sistema de detección de incendios, avisos de alarmas y evacuación de personal hasta condiciones sanitarias, según el comunicado.



Por tal razón, "se laborará con personal mínimo necesario por departamento sin afectar de ninguna manera el status laboral de ninguno de los colaboradores".