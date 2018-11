Prefecto de Chimborazo respondió a las acusaciones de corrupción

LEA TAMBIÉN

Con documentos en mano y acompañado de su equipo de asesores, el prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, respondió a las acusaciones de corrupción en el Gobierno Provincial que presentó el exdiputado de Izquierda Democrática, Guillermo Haro.

"Tengo que contestar estas acusaciones, que son un intento de dañar la imagen del prefecto con fines políticos, por respeto a la provincia y a la gente que me apoyó en las urnas", dijo Curicama en una rueda de prensa que se efectuó en la sala de reuniones del Gobierno Provincial el miércoles 7 de noviembre del 2018.



Semanas atrás, Haro presentó un listado de funcionarios del Gobierno Provincial que presuntamente son familiares directos del Prefecto y lo acusó de nepotismo. Sin embargo, Curicama se defendió aduciendo que se trata de coincidencias en los apellidos.



"Estos contratos se firmaron cuando yo no estaba en el país y la prefectura fue encargada a Patricia Herrera. Además, estas personas no son familiares míos", declaró.



La venta del Parque Industrial a menor precio del que costaba, ostentar un título falso y un plagio en su tesis, tráfico de influencias, irregularidades en la contratación, y otras acusaciones figuraban en la lista que entregó Guillermo Haro al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.