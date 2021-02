El precio del dorado para el pescador artesanales de Esmeraldas bajó en plena temporada de pesca

Los pescadores artesanales de Esmeraldas se encuentran en plena temporada de captura del pez dorado, pero los precios, por libra, no son los mejores para ellos.

Debido a la alta producción de hasta 2 000 libras por embarcación tras dos días de faena, los precios cayeron en más del 50%. Antes de la temporada se pagaba un promedio de USD 3,50 por libra, pero actualmente, está entre USD 1,20 y 1,70. En enero, con el inicio de la temporada, los pescadores tenían mucha expectativa por el precio, pero no ha sido de así, explican.



José Betancourt, uno de los pescadores, luego de dos días de faena, arribó al puerto con 120 libras de dorado y 60 libras del pez picudo. Toda la pesca sumaba USD 1 200. El gasto entre comida y combustible llegó a USD 700 y el resto fue al dueño de la embarcación (250) y a los tres pescadores (250).



Betancourt comenta que los USD 80 que les tocó fue poco después de faenar por dos días, a 240 millas de las costas de Esmeraldas.



Pastor Cabeza, dueño de una de las embarcaciones pesqueras, asegura que cuando hay buenos precios, un pescador consigue hasta USD 300 por faena en temporada alta como al actual, es decir, en la semana podría tener USD 600 si se pesca dos veces.



En la dársena del puerto artesanal pesquero de Esmeraldas, unas 500 embarcaciones están dedicadas a la captura de dorado, de las 800 que se acoderan en los pantalanes.



En esta temporada también se pesca el picudo, cuya libra llega a USD 1,80. “Si un pescador captura un par de ejemplares, el peso promedio de cada uno es de 100 libras y se asegura una buena ganancia”, explica el presidente de la Cámara de la Pesquería de Esmeraldas, Rafael Vergara.



También se capturan tollos y rabudos, por los que se paga USD 1,20 la libra. Con la captura de esas especies pelágicas se justificaría una faena de pesca, pero no todos cuentan con la suerte para atrapar esos ejemplares.



Los pescadores de Esmeraldas no solo tienen que hacer frente a los bajos precios del dorado, sino a los robos de motores y embarcaciones que faenan a solo 70 millas náuticas de las costas de Esmeraldas.



Esa es una de las razones por las que los artesanos del mar deben recorrer más de 200 millas, mar adentro, para estar un poco más seguros de no ser atacados por los piratas.