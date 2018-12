4342 precandidatos hay para la prefectura, alcaldía y juntas parroquiales en Tungurahua

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Delegación Provincial Electoral de Tungurahua informó que 4 342 precandidaturas se registraron para la prefectura, nueve alcaldías, 36 concejalías urbanas, 19 concejalías rurales y 220 vocalías de las juntas provinciales. Los datos fueron emitidos por el área de Participación Política y la Junta Provincial Electoral (JPE) de Tungurahua este viernes 26 de diciembre del 2 018.

Lorena Ramos, directora del Consejo Nacional Electoral de Tungurahua, indicó que en elecciones anteriores había un registró de entre 3 000 a 3 200 aspirantes a las diferentes dignidades de la provincia.



“Para estas elecciones se sobrepasó el número de candidaturas que dejaron para el último las inscripciones. Esto provocó un retraso en la verificación de la documentación lo que no sucedió en otras provincias”, aseguró Ramos.



En Tungurahua se elige un prefecto. Para suceder el cargo ocupado por Fernando Naranjo por 18 años hay 14 candidatos. Entre los que constan Juan de Howitt, Carlos Sánchez, María Fernanda Naranjo y Alexis Sánchez. Juan Carlos López, Felipe Bonilla, Fabián Bautista, Yolanda Caicedo y Aracelly Pérez. A ellos se suman Adrián Pazmiño, Fernando González, Manuel Caizabanda, Gladys Lazcano y Camila Garcés Freire.



Mientras que para la alcaldía de Ambato hay 12 aspirantes. El actual burgomaestre, Luis Amoroso, buscará reelegirse en la contienda del 24 de marzo del 2019. Además de Luis Torres, Patricio Acosta, Daniel Chipantiza, Libio Rolando y Gladys Zhigue. Ernesto Sevilla, John Monar, José Luis Quispe, Javier Altamirano, Jorge Raza y Mario Robayo.



Carlos Viteri, presidente de la JPE, informó que hubo dos objeciones contra un candidato para la Alcaldía de Ambato y para concejal.



“Estas objeciones fueron desechadas. La una no tenía una representación de la organización política y la otra fue a destiempo y no pudo ingresar”, aseguró Viteri.



La Junta Provincial Electoral de Tungurahua indicó que hay seis candidatos para la Alcaldía de Baños, cinco de Cevallos, cinco de Mocha y nueve de Patate. Además de seis aspirantes en Tisaleo, nueve en Quero, diez en Pelileo y 12 en Píllaro.