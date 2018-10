La postulación pluricultural para el Cpccs alcanzó solo 16%

LEA TAMBIÉN

Simón Arellano Chimbolema tiene 33 años y pertenece al pueblo Waranka, ubicado en la provincia de Bolívar. El ciudadano es uno de los 11 representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas que inscribieron su postulación para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo.

Hace una década, Simón emigró a Quito para prepararse académicamente. Ahora es licenciado en relaciones internacionales y busca una de las consejerías del Cpccs, para promover la inclusión de jóvenes indígenas.



De los 201 postulantes que se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral transitorio (CNE), solo el 16% pertenece a pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios o afroecuatorianos.



La Ley Reformatoria al Cpccs, aprobada por la Legislatura en marzo pasado, estableció una lista individual para los representantes de la pluriculturalidad del país. Pero la participación de ese grupo no fue la esperada, reconoció Diana Atamaint, vicepresidenta del CNE transitorio.



La funcionaria, que es la primera representante shuar en el organismo electoral, cree que faltó la postulación de más cuadros que reflejen la multiculturalidad del Ecuador. “Este es el primer proceso que se realiza de esta manera. Esperemos que en el futuro haya más representantes”, apuntó.

Además, la consejera del CNE refirió que de los 201 postulantes, solo el 34% corresponde a mujeres. “Creo que hay que hacer mayores esfuerzos para que las mujeres se involucren y participen en la función pública”, dijo.

Otro segmento de la población que podía participar en el proceso es el de ecuatorianos residentes en el exterior. En este caso, la participación fue menor. En total, 12 ciudadanos entregaron su documentación en los consulados de Ecuador en España, Venezuela, Inglaterra y Estados Unidos.



Según la Ley, los migrantes también se incluirán en la lista pluricultural.

Desde el fin de semana pasado arribaron a la sede matriz del CNE las carpetas con la documentación de todos los postulantes. Además, el organismo electoral publicó la lista de inscritos en su portal web, para que la ciudadanía presente denuncias en contra de los participantes, si consideran que no son idóneos para ocupar las siete consejerías principales y suplentes del Cpccs.



Esta es una de las modificaciones que el CNE transitorio incluyó en el instructivo para elegir a los candidatos al Consejo de Participación.

El vocal electoral encargado, Alberto Molina, recordó que no se podían hacer cambios sustanciales, pero se procuró garantizar una mayor participación ciudadana en las fases de denuncia e impugnación.



Durante todo el mes de octubre, la Comisión Calificadora integrada por cinco funcionarios de las áreas técnicas del CNE, se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos e inhabilidades de los 201 postulantes registrados.

Posteriormente, la Comisión deberá elaborar un informe con los nombres de los precandidatos que cumplen todos los parámetros legales, para su aprobación en el Pleno del Consejo Nacional Electoral.



Además, la Comisión deberá resolver si al actual consejero del Cpccs transitorio, Luis Macas, avanza a la siguiente fase del proceso electoral.

Macas se postuló con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para buscar una plaza en el Cpccs definitivo.

En su cuenta de Twitter, el consejero escribió que los movimientos sociales, populares e indígenas “merecen tener un representante en el Consejo de Participación” que se conformará mediante elección popular el 24 de marzo del 2019.



El constitucionalista Ismael Quintana apunta que el consejero Macas no pasará la etapa de calificación. El jurista sostiene que el anexo 3 de la Consulta Popular de febrero pasado estableció que no podrán postular para el Consejo de Participación definitivo quienes hayan conformado el Cpccs transitorio. El experto subrayó que el instructivo no contempla esa excepción.



Gustavo Vega, titular del CNE transitorio, asistió ayer a la sede del Consejo de Participación, en el centro de Quito. El funcionario aseguró que no se abordó el tema de la postulación de Macas, porque fue una decisión personal del consejero. Pero adelantó que en la etapa de revisión de inhabilidades “serán celosos con la Ley y no tendrán contemplaciones con ninguna persona”.

Otro exintegrante del Cpccs que se inscribió es David Rosero. El postulante fungió como consejero de esa instancia hasta el 2015. Rosero pertenece a la Unión General de Trabajadores del Ecuador, pero participa a título personal.

La posibilidad de ocupar un cargo en ese organismo de control y participación atrajo a figuras de la vieja guardia política. Entre los inscritos constan, por ejemplo, Pablo Ponce, que fue edil en el Concejo Metropolitano de Quito en el anterior período. También figuran exdiputados, como Fausto Lupera y Roosvelt Icaza.



También se encuentran la exprefecta de Cotopaxi Blanca Guamangate, el exfiscal general del Estado Jorge German Ramírez; el excomandante de la Armada ecuatoriana Aland Molestina Malta.



Asimismo, aparece el abogado Hernán Ulloa, quien fue portavoz de exfuncionarios que denunciaron persecución del Consejo de la Judicatura en el régimen de Correa. Otro personaje conocido es Angie Vergara, exreina de Quito. También aparece Nathaly Silvana Escaleras, cantautora que ha participado en TV, así como abogada titulada y próxima a obtener una licenciatura en música.