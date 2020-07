Posgradistas rechazan pronunciamiento del Ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

Ayer, 20 de julio del 2020, mientras un grupo de posgradistas de carreras de la salud, que estudian con becas, protestaba por la falta de la cancelación de sus haberes, Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, señaló que “los médicos posgradistas y devengantes están al día en sus pagos”.

Lo dijo la mañana de ayer, lunes 20 de julio del 2020 en medio de su comparecencia en la Asamblea Nacional. En ese espacio añadió que ellos son quienes “trabajan para garantizar la estabilidad laboral del personal de salud”.



Sin embargo, posgradistas becados reaccionaron frente a este pronunciamiento. Lizzi Delgado es médica y estudia una especialización en emergencia y desastres. Ella participó del plantón, ayer, ya que no ha recibido el monto de su subvención.



Cada seis meses -contó anoche- le depositan cerca de USD 7 000 que destina para su manutención, transporte y equipos de protección, necesarios durante esta emergencia sanitaria por covid-19; también para su seguro social. “No nos han depositado el dinero desde abril; el último valor nos desembolsaron en octubre del 2019”.



Por lo que Delgado desmintió las versiones del titular de Salud. “Muchos de mis compañeros son padres y madres de familia y han tenido que ideárselas para mantener a sus familias. Sin embargo, no hemos dejado de laborar en los hospitales. Estamos en primera línea en esta emergencia sanitaria”.



En Ecuador hay cerca de 3 500 posgradistas: 1 800 son becados y 1 700 autofinanciados. De los que reciben subvención, cerca de 700 estarían impagos; son quienes pertenecen al Ministerio de Salud, según información proporcionada por la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas Becados (AMPB).

En la comparecencia en el Legislativo también estuvieron presentes los representantes de los galenos en formación autofinanciados. Santiago Zúñiga es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Él consultó a Zevallos sobre el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario, en la que se contemplan cambios para ellos, que estudian sus especializaciones.



Así, en la disposición octava se contempla que “las y los médicos que, durante la emergencia de covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y red complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales, con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y sus respectivas redes complementarias, por el tiempo que duren sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones”.



En el documento además se explica que el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tenían un plazo de 30 días para solicitar el listado de personas que prestan sus servicios. Además, deben actualizar la normativa vigente. Los contratos se extenderán durante el tiempo previsto para su formación.



Los 30 días -dice Zúñiga- se cumplirán este jueves 23 de julio del 2020, por lo que preguntó: ¿qué se hará para viabilizar esta situación?



El Ministro de Salud destacó que hay “dificultades con los posgradistas autofinanciados porque existen vacíos legales, pero lo importante es seguir trabajando con ustedes y coordinadores de talento humano para dar solución al problema”.



E insistió que “el 3 de junio está todo pagado” y se mandó la verificación a la Asamblea. “Tengo la intención de continuar trabajando con ustedes… para tratar de arreglar. No es una competencia del Ministerio de Salud sino también de Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación)”.



Ante este pronunciamiento, Zuñiga finalizó su intervención diciendo: "No nos han contestado. Es insultante esta forma de tratarnos. No está bien. Estamos hablando de gente que ha estado allí, trabajando por los pacientes y por el país... Es muy dolorosa esa respuesta. Esto nos ha costado la salud; muchos se han contagiado”.