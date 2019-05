Optimismo en posesión de autoridades

LEA TAMBIÉN

Un nuevo período se inició ayer en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país (GAD). Varios alcaldes y prefectos iniciaron oficialmente funciones, tras obtener el favor popular en los comicios del 24 de marzo de 2019.

Los burgomaestres de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, entre otros municipios, fueron posesionados, en medio de emotivos actos. En el caso de las prefecturas, ayer se efectuaron ceremonias ancestrales en localidades de Azuay y Pichincha.



Para hoy se prevé que se realicen otros eventos de posesión en Guayas, Imbabura, Carchi y Cotopaxi. Además, iniciarán sus funciones los concejales urbanos y rurales, así como en las juntas parroquiales.



Pero no todos pudieron arrancar sus períodos. 179 autoridades de Los Ríos, entre ellos un prefecto y trece alcaldes, aún no pueden ser posesionados debido a que el proceso electoral todavía no se cierra.



Cynthia Viteri destacó lo social al ‘tomar el timón’ del Municipio



Cynthia Viteri asumió la tarde de ayer como la segunda alcaldesa en la historia de Guayaquil. En una sesión solemne, en el Salón de la Ciudad, recibió el mando porteño de Jaime Nebot, que terminó su gestión de 19 años.



Viteri, de 53 años, ingresó junto a Nebot al Salón. Minutos antes, en los bajos del Palacio Municipal saludó a ciudadanos que se habían concentrado desde temprano. Una pantalla gigante se había instalado, junto al monumento a la Fragua de Vulcano, para que sigan en vivo la ceremonia.



El himno a Guayaquil dio apertura a la jornada pasadas las 12:15. Entre los invitados estuvieron los familiares de Viteri y Nebot, coidearios, empresarios, autoridades, asambleístas y personalidades como el expresidente de la República Gustavo Noboa, el exvicepresidente Alberto Dahik.



Viteri, en su discurso, dedicó 15 minutos para explicar lo que será su administración. Estuvo rodeada de su nuevo equipo de concejales, de los cuales 12 de 15 pertenecen al PSC-MG.



En esa línea, dijo que estaba consciente del “gran desafío” que asumía desde ayer; pero que ello iniciaba con propuestas y compromisos claros. “Para eso cuento con ustedes, señores concejales”, les dijo.



Nombró varios temas relacionados a la salud, seguridad, innovación, emprendimiento, diversión familiar, cultura verde, la lucha contra el consumo de drogas y la implementación del médico en casa.

Uno de los proyectos que emprenderá será la potenciación de la Corporación de Seguridad Ciudadana, que prevé la instalación de nuevas cámaras con parlantes en escuelas y colegios, incluyendo el reconocimiento facial, para prevenir la venta de drogas.



En tanto, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar contarán con botones de pánico de uso personal, como parte del “plan más seguridad”.



Viteri también adelantó que “nuevas manos” se unen para atender gratuitamente a los guayaquileños y mencionó a algunos médicos. Las cirugías reconstructivas para las mujeres que, como consecuencia de la violencia doméstica, quedaron afectadas con huellas en su rostro. Esto se une al programa Amiga ya no estás sola.



La alcaldesa dedicó parte de su discurso para exaltar la gestión municipal de Nebot, un líder que ha servido como un referente en su carrera política en el Partido Social Cristiano.

Le agradeció por los 19 años (2000-2019) en los que se “batió por Guayaquil”, entre la calle y el Salón de la Ciudad. “Contamos con usted en todo momento y cuente con nosotros ahora, a donde vaya, ahí estaremos, para que la transformación de Guayaquil la viva la Nación”. En el Salón se escucharon proclamas ‘Nebot, presidente’, en voces apagadas.



Antes del discurso de la alcaldesa, Nebot también tomó la palabra por 19 minutos y permaneció en el Salón hasta que terminó la sesión. Hasta ese entonces aún era el Alcalde del cantón. Resaltó que ese día no era de despedidas y que seguiría sirviendo.



“Cynthia, toma la posta; alcaldesa, toma el timón, los guayaquileños y tú lo tienen todo para hacerlo bien”, le dijo al finalizar la intervención.



Ella se sentó en el Sillón de Olmedo, que se destaca por su tamaño y una Estrella de Octubre en la parte superior. Esto se dio entre los aplausos.



También él rememoró que hace 19 años dijo que lucharía todos los días para que ese Sillón de Olmedo y de León Febres Cordero sea también el de Nebot. “Juntos hemos hecho realidad esa meta. Ahora le toca a Cynthia y estoy seguro que algún día ese Sillón llevará también su nombre”.



Nebot agregó que espera que Viteri lo supere en gestión. “Todo padre anhela que sus hijos lo superen y los míos están en camino a hacerlo. Eso pasa en mi familia chica y eso debe pasar también en mi familia grande, que son ustedes los guayaquileños”.



El evento de ayer fue del traspaso del poder municipal. Hoy Viteri asumirá oficialmente sus funciones. A las 12:00 está prevista su primera sesión del Concejo, con los nuevos concejales, donde se elegirá al vicealcalde.



Aunque no hay nombres oficiales, el concejal Josué Sánchez sería el más opcionado. Otros nombres que saltaron son los de Jorge Rodríguez y Luis Almeida. Todos de la 6.



Varios de los ciudadanos resaltaron la vida política de la nueva alcaldesa, que ha sido candidata presidencial en el 2006 y 2017 y legisladora por varios períodos.



Yaku Pérez asumió con un mensaje pro ambiente

Yaku Pérez recibió el bastón de mando en Cuenca. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Yaku Pérez asumió la Prefectura de Azuay con una ceremonia ancestral, que se realizó en el complejo arqueológico de Pumapungo, en Cuenca.



El ritual empezó cerca de las 06:00 con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes sociales y delegaciones de indígenas y campesinos del Ecuador.



En el piso se elaboró un churo -que es una figura de caracol- con flores y frutas, que representan la riqueza de la Pachamama. En ese espacio, Pérez recibió el bastón de mando por parte de los yachas o sabios.



En su intervención, el nuevo Prefecto anunció la reducción de su sueldo a la mitad. Con ese dinero creará un fondo para financiar proyectos de conservación de páramos y cuencas hídricas.



El otro anuncio fue que hoy empezará su trabajo con una minga de reforestación en Soldados, que es una comunidad rural de Azuay.



A la ceremonia de Pérez asistió el nuevo alcalde cuencano, Pedro Palacios. “Le agradezco por su lucha incansable y la de los suyos por defender lo que todos queremos. Me comprometo con usted (Pérez) y con la ciudadanía a trabajar juntos”, señaló Palacios.



Su acto de posesión, por su parte, se organizó para las 19:00 de ayer en el Teatro Carlos Cueva Tamaríz de la Universidad de Cuenca.



Javier Altamirano integrará a los indígenas



Durante el acto de posesión del nuevo alcalde de Ambato, Javier Altamirano pidió trabajar por la ciudad. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, se posesionó como el nuevo Burgomaestre de la ciudad. El acto se cumplió a las 10:00, en el Auditorio del Municipio ubicado en el sur de la urbe.



Una hora antes, el movimiento en los exteriores del moderno edificio del Cabildo fue intenso. Familiares, simpatizantes y autoridades coparon las instalaciones que fueron engalanadas con los cuadros gigantes de Juan Montalvo, Juan León Mera, Juan Benigno Vela y Luis Alfredo Martínez, personajes ilustres de Ambato.



Uno a uno los concejales y el nuevo Burgomaestre se sentaron en la mesa central e inició la sesión. Lorena Ramos, directora del Consejo Provincial Electoral de Tungurahua, tomo el juramento y colocó a Altamirano el botón que lo identifica como Alcalde de la ciudad y recibió el aplauso de los asistentes.



Posteriormente, Altamirano ubicó en el pecho los botones a los nuevos ediles. Cada uno de ellos, en sus respectivosdiscursos, aseguraron que trabajarán por el desarrollo y progreso del cantón, despojándose de las camisetas políticas.



Con un discurso más pausado el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, hizo un llamado a los 13 ediles para que se despojen de las banderas políticas y trabajen por la camiseta de Ambato. Dijo que su administración será inclusiva con todos los sectores para desarrollar proyectos y obras que respondan a una planificación responsable y eficiente.



Afirmó que abre sus brazos a todos los ambateños y ecuatorianos que residen en la urbe. “No discriminaremos bajo ningún concepto a nadie y los incluiremos en la política de gestión social para que todos tenga la oportunidad de una vida digna”.



Fiscalizar y atender el agro, en agenda de autoridades de Santo Domingo

En el recinto ferial de Santo Domingo tuvo lugar el acto de presentación de las autoridades municipales presididas por el alcalde Wilson Erazo. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Las nuevas autoridades municipales dejaron listas sus agendas para la sesión inaugural prevista para hoy. Mientras que los funcionarios del entrante Gobierno Provincial de Santo Domingo empezará a trabajar en las mejoras viales de la zona rural y la productividad.



El flamante alcalde Wilson Erazo y seis concejales de su movimiento, Democracia Si-Construir, se reunieron ayer en la tarde en privado.



Lo hicieron para discutir el nombre del edil que será mocionado para ocupar la vicealcaldía. También se analizaron nombres para la terna de donde saldrá el nuevo secretario del Concejo Municipal. En la mañana, el alcalde Erazo que sucede en el cargo a Víctor Manuel Quirola se presentó con los 13 concejales ante una multitud de personas que llegaron al recinto ferial.



En su discurso, el Burgomaestre habló de fiscalizar a las anteriores administraciones. La nueva prefecta Johana Núñez, quien fue posesionada ayer, ofreció el mantenimiento de lastre y asfalto de 1397 kilómetros de vías rurales. Núñez enfatizó en que para el 2020 se harán asambleas ciudadanas para que la ciudadanía tenga voz en la elaboración del Plan Operativo Anual. Informó que trabajará con una administración de puertas abiertas para la ciudadanía y pidió que se deje de lado las banderas políticas y se trabaje por el desarrollo.



Sosa fiscalizará obras que presentan irregularidades en Esmeraldas

Lucía Sosa fue posesionada este martes 14 de mayo del 2019 como nueva alcaldesa de Esmeraldas. Foto: Marcel Bonillla/ EL COMERCIO

La plaza cívica Nelson Estupiñán Bass, en el centro de la capital de la ‘provincia verde’, fue el escenario donde tomó posesión la alcaldesa del cantón Esmeraldas, Lucía Sosa Robinzón.



Se trata de la primera mujer que dirigirá el municipio esmeraldeño. Sosa también ocupó la prefectura de esa provincia, entre el 2015 y 2019.



La burgomaestre ganó las elecciones con casi 12 000 votos de diferencia a su antecesor, Lenin Lara, quien buscaba la reelección.



A la ceremonia de posesión asistieron los nueve concejales del Cabildo, de los cuales cuatro forman parte de su tienda política, el Movimiento Unidad Popular.

Una de las primeras acciones que anunció la flamante alcaldesa será la organización de una minga de limpieza en toda la ciudad, debido a los problemas de recolección de desechos sólidos que afectan a la urbe desde hace meses.



En su discurso también señaló que fiscalizará el sistema regional de agua potable, y dijo que revisará varios “proyectos entregados a dedo sin ningún compromiso”.



Otro de los problemas que deberá enfrentar Sosa es la deuda que mantiene ese municipio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES).

Paola Pabón habló de obras y criticó al Gobierno

Paola Pabón se posesionó este 14 de mayo del 2019 como prefecta de Pichincha en una ceremonia que tuvo lugar en la Mitad del Mundo. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

La Ciudad Mitad del Mundo fue el sitio escogido para la posesión de Paola Pabón y Alessandro Tonello, como prefecta y viceprefecto de Pichincha. El acto se realizó la tarde de ayer.



En su discurso, dijo que su obra más importante, aunque no la termine en su período, será el Puerto Seco de Pichincha con su parque industrial. También, que la necesidad más apremiante es solucionar el problema de riego en la provincia. Esta área fue delegada al viceprefecto Tonello.



Para Pabón, otra tarea urgente es el apoyo a los productores de lácteos. Dijo que los ocho cantones producen lácteos y se debe trabajar en crear la marca Pichincha para esos productos.



En lo político, Pabón criticó las políticas del presidente Lenín Moreno, sobre todo en lo que tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También cuestionó lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio al decir que los consejeros electos aún no cuenten con las credenciales para su posesión.



Y que trabajará para declarar a Pichincha, provincia libre de violencia de género.

Terminó su intervención recordando y agradeciendo al expresidente Rafael Correa. En el acto, entre otros, estuvieron los asambleístas correístas Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga.

Pedro Palacios busca la reactivación económica

. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO.

Pedro Palacios asumió anoche la Alcaldía de la capital azuaya. Fue un acto simbólico, que se cumplió el teatro Carlos Cueva de la Universidad de Cuenca. En su discurso, pidió a la ciudadanía que se sume con propuestas y que sea parte activa del cambio. “Seremos pioneros en la innovación política”.



Entre sus propuestas, dijo que busca la reactivación económica de la ciudad con la generación de empleo y apoyo al emprendimiento. Además, que su administración implementará indicadores para medir el cumplimiento de los funcionarios y las propuestas. También, habló sobre las gestiones previas que ha realizado antes de asumir el cargo. Entre otras, que la Corporación Andina de Fomento siga apoyando las obras en los barrios y el canje de deuda por USD 8 millones con el Gobierno italiano para restaurar el colegio Febres Cordero, bien patrimonial. Además, anunció que habrá novedades en el mejoramiento de la conectividad aérea.



A esta ceremonia asistieron el Gobernador de Azuay, los nuevos concejales y el prefecto Yaku Pérez. Este último dijo que es recíproco porque Palacios asistió la mañana de ayer a la ceremonia ancestral de posesión de Pérez, en el complejo arqueológico de Pumapungo, en Cuenca.



Ambos reiteraron su intención de trabajar juntos y complementarse.