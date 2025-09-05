La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, habló este viernes 5 de septiembre, en una entrevista en RTS, sobre las decisiones de la Corte Constitucional ante las preguntas enviadas por Daniel Noboa.

Más noticias

Ministra de Gobierno cuestiona decisiones de la Corte Constitucional

La Ministra de Gobierno topó varios temas, entre ellos la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y señaló que es importante esperar que todos los anuncios se aterricen. Sin embargo, destacó el compromiso de Ecuador y Estados Unidos de luchar contra la delincuencia organizada.

En cuanto a la llegada de 300 refugiados, dijo que la Canciller está a cargo de este convenio y que Ecuador lo hará como “una actitud de solidaridad” con estas personas, pero que el proceso debe cumplir los requisitos que imponga Ecuador.

Rovira también habló del pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuanto a que no pasarán por enmienda dos temas de la consulta, respecto a la eliminación del Cpccs y el juicio político a sus jueces. La Ministra dijo que no le sorprende la actuación de la Corte pero sí la argumentación.

En ese sentido, se refirió al tema de la castración química y criticó que uno de sus argumentos sea el principio de igualdad y no discriminación. Señaló que plantearse la afectación de ese derecho para los “violadores frente al derecho a la integridad y a la vida digna de los niños, niñas y adolescentes es terrible”

“La ponderación entre los derechos de los violadores y los derechos de los niños, niñas y adolescentes no tiene análisis, tiene sentido común y tiene humanidad”, dijo.

Rovira también habló de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en Guayaquil y dijo que los “cuestionamientos a la marcha obedecen a una narrativa perversa de la oposición, de la RC, de los que están constantemente buscando que el país siga en manos de las bandas narcotraficantes”.

Destacó que es una marcha por la paz y no “para exigir paz”, lo cual es claro que es responsabilidad del Gobierno.

La ministra de Gobierno, @zaidarovira , destacó que desde el territorio se crean políticas públicas reales. “Escuchamos a la gente, a los jóvenes, estamos en asambleas ciudadanas, en los barrios, construyendo de manera conjunta con la ciudadanía”. pic.twitter.com/nUvW3DSO5p — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) September 5, 2025

Te recomendamos