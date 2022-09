Con 25,6% de votantes jóvenes, las redes serán decisivas en la campaña

Los candidatos tendrán un importante grupo de votantes entre los 18 y 28 años. Foto: archivo / EL COMERCIO

Daniel Romero. Redactor (I)

El cronograma electoral señala al 3 de enero de 2023 como el arranque de la campaña para los comicios seccionales de ese mismo año. Pero los candidatos ya se mueven en las redes sociales, un terreno amplio que escapa al control del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Plataformas como Facebook, Twitter y TikTok son los espacios en los que se exponen los aspirantes a las diferentes dignidades. Según Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la pandemia afianzó el uso de esas plataformas y, a diferencia de 2019 y 2021, las redes sociales serán determinantes en esta campaña.

Hay tres razones por las que las redes tendrán peso en este nuevo proceso electoral. La primera es que la gente ya no teme a estar conectada la mayor parte del tiempo posible. La segunda, según Escandón, es que esas plataformas tienen ya a sus propios influenciadores.

El experto recuerda que la influencia antes venía de líderes de opinión cuya presencia estaba estaba en radio, televisión y medios tradicionales. Ahora, los jóvenes siguen y tienen referentes en redes como TikTok o el mismo YouTube.

Los jóvenes en el padrón

Hay otra razón que deben tomar en cuenta los candidatos: el 25,6% del padrón electoral está conformado por votantes entre los 18 y 28 años. En este rango de edad se ubican, precisamente, las personas que dedican más tiempo a redes sociales.

Según el Informe Estado Digital Ecuador 2022, elaborado por Mentinno Consultores, el 26% de usuarios de Facebook a escala nacional tiene entre 18 y 24 años. Otro 28% se ubica en el rango entre los 25 y 34 años.

Además, TikTok es la red social que ha experimentado el mayor incremento en el porcentaje de interacciones. Según el mismo informe, en 2021 hubo un 17% más de ‘engagement’ que en 2022. Además, un fenómeno creciente es la aparición de más ‘influencers’ desde esa red.

Todos estos datos tienen corte hasta el mes de abril pasado. Los autores mencionan que no existe una importante variación y, actualmente, se elabora un nuevo documento con corte a septiembre.

En el campo electoral, no solamente se trata del número de votantes en este grupo. Las redes sociales permiten obtener datos sobre las plataformas a las que se conectan, el tiempo que permanecen en ellas y los contenidos en los que navegan.

Por eso, Escandón plantea que esa información será determinante para emitir un mensaje. Él apunta que esta campaña podría ser más personalizada, ya que en el entorno digital se permite segmentar por grupos para distribuir los mensajes.

En el país, la red social con más usuarios es Facebook (13,5 millones). Después están Instagram (6,5 millones) y TikTok (4 millones). Twitter tiene apenas 3,5 millones de usuarios en el Ecuador, según el informe de Mentinno.

Patricia Hidalgo, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), dice que la importancia de las campañas en redes sociales radica en las métricas, el Big Data y las inmensas posibilidades de segmentación. Así se construyen contenidos en función de los miedos, gustos, creencias y formas de pensar de los posibles votantes.

Un terreno sin control

El Código de la Democracia, en su artículo 202, es tajante en especificar que las redes sociales no son consideradas medios digitales. Por lo tanto, no ejerce un control sobre ellas ni antes ni durante la etapa de proselitismo.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, señala que hay una resolución de la Corte Constitucional sobre esa condición. Entonces no son materia de revisión. “Las campañas se vigilan en los medios escritos, radio, televisión y medios digitales”, indica.

Al no estar bajo regulación, el aparecimiento y la promoción de los candidatos en las redes tampoco pueden ser considerados una precampaña y, por lo tanto, una infracción electoral que sea sujeta de sanción.

Según la Dirección de Fiscalización del CNE, lo que sí se tomará en cuenta es que las organizaciones reporten en sus informes de gastos lo invertido en redes sociales. El órgano electoral analizará la existencia de ese tipo de gastos en campaña.

Las candidaturas

Hasta el próximo 20 de septiembre, los movimientos y partidos políticos podrán inscribir a sus candidatos. Hasta diciembre próximo, esa entidad definirá quiénes integrarán las papeletas. Solamente ahí se podría hablar de candidatos definitivos.

La campaña está prevista desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero. El 14 y 15 de enero se realizarán los debates entre candidatos. Las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de las Juntas Parroquiales se desarrollarán el 5 de febrero de 2023.