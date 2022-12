Vocalía de asegurados del IESS, aún en duda; organizaciones esperan sentencia

Imagen referencial. Organizaciones cuestionan que Richard Gómez sea posicionado como representante de los asegurados. Foto: Flickr

Karina Sotalín (I)

Representantes de las organizaciones alineadas al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron este martes 27 de diciembre del 2022 que preparan acciones para evitar que Richard Gómez sea posesionado como vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esperan la sentencia de una acción de protección.

Los dirigentes buscan que Ramiro García y Ramiro Beltrán sean reconocidos como vocales principal y suplente de los asegurados, respectivamente, en lugar de Richard Gómez y Mercy Maldonado. La idoneidad de este binomio fue calificada por la Superintendencia de Bancos el 23 de diciembre, luego de una orden del juez de Quevedo, Carlos Bowen, quien resolvió una acción de protección.

“No reconoceremos ningún nombramiento que sea ilegal, peor de un Juez que ha cometido corrupción”, expresó Mesías Tatamuez, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut). Solicitó al Consejo Directivo no actuar mientras no se resuelva la situación de la vocalía de los asegurados.

Patricio Morales, jurista y parte de las organizaciones del FUT, explicó que Gómez no puede ser posesionado como vocal principal por dos elementos. Las agrupaciones presentaron anteriormente una acción de protección en el cantón Mejía, fue admitida a trámite y prohibió a la Superintendencia de Bancos que realice la posesión hasta que el recurso judicial se resuelva. La audiencia está prevista para el próximo miércoles, 4 de enero del 2023, a las 10:30.

El segundo elemento que impide la posesión de Gómez es porque no cumple con los requisitos para ser representante de los asegurados, es decir contar con hasta 10 años de ejercicio de la profesión o haber desempeñado un cargo directivo. El designado no los cumple, según Morales.

En el escenario de que el Juez de Mejía resuelva en favor de García y Beltrán, esa sentencia y la emitida en Quevedo estarán en igualdad de condiciones. Entonces, “la Superintendencia de Bancos tendrá que ver cuál de ellas tiene mayor respaldo de las organizaciones legalmente reconocidas”, dijo el jurista.

Organizaciones, divididas por la posesión de Gómez

Este martes circuló un comunicado de las organizaciones que respaldan a Gómez y Maldonado, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras. En el documento exigen “la convocatoria urgente a una nueva sesión extraordinaria en las próximas horas”, dado que el 24 de diciembre la sesión del Consejo Directivo prevista para la posesión no se realizó.

Con base en la sentencia de Bowen, piden celeridad. “Existen muchos problemas que deben ser tratados con urgencia y no podemos, a pretexto de las fiestas Navidad y fin de año, incumplir con los requerimientos que exigen los ciudadanos frente a los graves problemas que vive la seguridad social y que afectan a millones de asegurados”, señala el comunicado. El binomio está calificado, pero no puede actuar si no es posesionado.

Acciones contra la posesión

Por lo pronto, las organizaciones del FUT indicaron que este martes 27 de diciembre realizarán una acción administrativa. Presentarán una impugnación a la resolución de la Superintendencia de Bancos en la que califica a Gómez.

El sindicalista José Villavicencio reiteró que no permitirán que Gómez sea posesionado porque no tiene calidad moral por sus antecedentes de servir como “alfombra de turno de los Gobiernos” anteriores y el actual.

Las acciones de hecho serán a partir de la segunda semana de enero, adelantó el dirigente del Frente Popular, Nelson Erazo. Para los sindicalistas, "el Gobierno intenta meter la mano" en el IESS y si eso pasa hay tres riesgos: Privatización del Seguro Social, incremento de los años de servicio, y que disminuya las pensiones jubilares.

