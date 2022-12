Organizaciones sociales que rechazan vocalía de Richard Gómez en el IESS definirán acciones

Richard Gómez espera ser posesionado como nuevo vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IESS, pero las organizaciones que lo rechazan analizarán acciones para revertir esa designación. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y demás organizaciones que rechazan a Richard Gómez como nuevo vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) resolverán acciones legales. Gómez espera tomar el cargo formalmente para iniciar actividades.

Las organizaciones instalarán una sesión permanente el 27 de diciembre a las 09:00 para definir las acciones correspondientes, indicó Marcela Arellano, presidenta de turno del FUT. “En acuerdo con los empleadores, nosotros vamos a hacer las acciones legales porque lo que ha ocurrido el 23 y el 24 pone en serio riesgo al IESS. Es necesario precautelar el IESS, vamos a actuar con todas las organizaciones involucradas en este proceso, es una coalición que va más allá”, expresó la dirigente.

Indicó que como algo histórico existe una mesa de diálogo con representantes del sector de los empleadores, para el fortalecimiento del IESS, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito, el Comité Empresarial Ecuatoriano y el FUT. El objetivo también es “impedir que el Gobierno se lleve el IESS”, acotó.

Los antecedentes que cuestiona Arellano son que la tarde del 23 de diciembre la Superintendencia de Bancos informó que un Juez de Quevedo ordenó que, en el plazo de 24 horas, califique a los representantes de los asegurados para ser vocal principal y suplente ante el Consejo Directivo del IESS. Y que el presidente del Consejo, Alfredo Ortega, convocó a una sesión extraordinaria para el 24 a fin de posesionar a los nuevos vocales. Es decir, Richard Gómez y Mercy Maldonado. El FUT propuso a Ramiro García y Ramiro Beltrán como vocales

Para Arellano, a la Superintendencia de Bancos ya no le correspondía calificar a ningún candidato porque ya no está en vigencia el Decreto Ejecutivo 571 sino una nueva Ley. Esta determina que en el periodo de transición el Consejo Nacional Electoral implemente los reglamentos para una elección de los vocales, “ya no está facultada la Superintendencia y menos un Juez de Quevedo, que es cuestionado por estar implicado en el caso Nazareno”, resaltó la presidenta.

Se refiere a Carlos Bowen Lavayen, magistrado que dictó sobreseimiento a favor de Miguel Ángel Nazareno y dos personas más en abril del 2022, procesados por el delito de captación ilegal de dinero. Por ese contexto, a Arellano la parece que el proceso de designación de Gómez es arbitrario e ilegal. Además, el nuevo vocal es señalado por ser afín al Gobierno.

Acciones a analizar

Hay dos medidas legales en curso, según Arellano, una impugnación a la sentencia judicial de Quevedo, y una acción de protección admitida cuyo resultado se conocerá el 27 de diciembre.

Las organizaciones tomarán otras acciones en contra de Ortega pues consideran que la convocatoria para posesionar a Gómez es una ilegalidad.

No descartan analizar medidas de hecho pues hay indignación, a decir de la Presidenta del FUT. José Villavicencio, dirigente sindical, advirtió el 24 que la posesión de Gómez sería un acto ilegal que produciría un “estallido social”.

Plan de acción de Gómez

Gómez explicó que la Superintendencia calificó su candidatura por la acción de protección que interpuso una de las organizaciones que lo respalda, la Unión Nacional Laborista Patria y Solidaria. Cree que resultó habilitado para el cargo porque su candidatura contó con el apoyo de ocho organizaciones nacionales. Los candidatos del FUT contaban solo con cinco votos reales, según Gómez.

El vocal designado acusa a los dirigentes del FUT y del Parlamento Laboral Ecuatoriano de ser los responsables de la “debacle del IESS”. Luis Clavijo, actual vocal de los asegurados, fue escogido por ellos como alterno, luego se principalizó y se ha mantenido 10 años, cuestionó Gómez. Habló de una “vocalía colectiva” y dijo que se convocará a las organizaciones para que participen en las reuniones, pero que avanzará con o sin ellos.

El 24 Gómez no fue posesionado, la sesión no se instaló por falta de cuórum. Espera que eso ocurra entre el 27 y 28 de diciembre para iniciar sus actividades. Lo urgente es transparentar las acciones del cargo del vocal principal de los asegurados y en un plan estratégico se establecerán los temas emergentes, anticipó Gómez. Entre esas prioridades está el servicio de salud, la compra de medicinas, el equipamiento de hospitales, creación de centros de diálisis y establecer políticas internas para adquirir medicinas y evitar actos de corrupción, mencionó.

Respecto a las críticas de que se alineó con el correísmo, el morenismo y ahora con Lasso, Gómez justificó que tiene el derecho de apoyar a determinada figura, luego de debatir con las bases. Eso “no deslegitima alguna posición mía”, defendió.

