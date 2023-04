Virgilio Saquicela y Marcela Holguín dividen apoyos en la Asamblea

La elección de Saquicela y Holguín depende de una mayoría absoluta, es decir, de 70 votos. Fotos: Flickr

Roger Vélez

La posibilidad de que el actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), continúe en su puesto o sea relevado por la correísta Marcela Holguín (Unes), divide a la oposición legislativa.

El coordinador de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, y Gisela Garzón, de la bancada correísta, reconocieron este martes 25 de abril del 2023 que todavía no tienen consensos al respecto.

La designación de las nuevas autoridades del Parlamento para lo que resta de su mandato al 2025 deberá ocurrir, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hasta el 14 de mayo próximo, es decir, en menos de tres semanas.

Torres aseguró que "el PSC todavía no ha tenido ni siquiera una reunión para analizar la situación". Aunque su coideario Luis Almeida anunció que buscará ocupar la principal dignidad del Parlamento, y que ya prepara una propuesta de plan de trabajo para "dar mejor imagen" y un "mejor servicio" por parte de esta Función del Estado.

"Hay dos candidatos formales: la asambleísta Holguín y el asambleísta Saquicela, yo no soy candidato y hay muchos autocandidatos que les gustaría aspirar con todo el derecho, pero más allá de eso no se sabe mucho todavía qué pasará", indicó Torres.

La elección depende de una mayoría absoluta, es decir, de 70 votos.

Saquicela aseguró el martes pasado que contaba con, al menos, 27 legisladores para seguir en el puesto. Aludió a asambleístas independientes, y de una parte de Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID).

Mario Ruiz, coordinador de Pachakutik, descartó su apoyo a Saquicela. "Nosotros no hemos considerado esa opción. No vamos a respaldar a un asambleísta que lo que ha hecho es cumplir con una agenda de Unes (correísmo), no de la Asamblea", dijo.

Sin embargo, Rodrigo Fajardo, de una facción de la ID que vota con la mayoría opositora, manifestó que están considerando esa posibilidad.

En cambio, el coordinador del oficialismo, Juan Fernando Flores, aseguró que se buscará conformar una amplia bancada con asambleístas de distintos partidos para buscar que una mujer presida el Parlamento, sin dar nombres.

