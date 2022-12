Vicepresidenta de la Conaie pide declarar en emergencia a Pastaza por falta de salud

La dirigente de la Conaie exige que se cumplan los acuerdos del diálogo en temas de salud, así como en el resto de las mesas con el Gobierno. Foto: Captura

Karina Sotalín

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, reclamó al Gobierno este 28 de diciembre del 2022 la falta de atención en salud para los pueblos indígenas de Pastaza. Plantea que se declare en emergencia a la provincia.

“Muchas veces los niños han fallecido por falta de atención médica porque no hay puestos de salud. En algunas comunidades existen, pero no hay equipamiento, no hay medicina, no hay médicos. Hemos pasado el covid, los pueblos y nacionalidades han podido resistir por sus propios medios (…), pero necesitamos atención hospitalaria”, expresó Yasacama en una rueda de prensa desde Pastaza.

Por esas situaciones, la dirigente considera que el Gobierno debe declarar un estado de emergencia en materia de salud en Pastaza. “No solamente el sector indígena está en reclamos, todos los sectores en Pastaza están en las mismas condiciones, pero los más afectados somos los pueblos y nacionalidades”, resaltó.

En ese contexto, mencionó que en una de las mesas de diálogo con el Gobierno hubo un acuerdo sobre las ambulancias fluviales y el transporte terrestre. Dijo, por ejemplo, que los reclamos surgen cuando se llama una ambulancia terrestre pero no llega. Hay comunidades asentadas en la frontera y la atención en salud, educación e infraestructura no llega, criticó Yasacama.

En el acta de cierre de acuerdos de la mesa de Acceso a salud, consta el acuerdo de reformar el modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública, que implica el análisis de la presencia institucional en territorio hasta finales de este mes. La implementación será hasta junio del 2023, dice el documento.

En otro acuerdo se planteó clasificar establecimientos de salud a intervenir, según el tipo y la zona. La Vicepresidenta solicitó que se reactive el Hospital de Puyo con equipamiento, medicinas, especialistas y traducciones.

Diagnóstico de flota vehicular

En el sitio web del Ministerio de Gobierno, sobre la mesa de Salud, se halla el informe de vehículos de los establecimientos de salud públicos, a nivel nacional.

Respecto a la Coordinación Zonal 3, que abarca a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, el informe señala que cuenta con 226 vehículos. De ello, 89 se encuentran operativos, 32 inoperativos, 18 siniestrados y 18 para la baja, los vehículos inoperativos corresponden al 14.15% del total de la flota vehicular.

La mayoría de los vehículos han cumplido con su vida útil y debido a la circulación por vías de tercer orden dichos vehículos presentan daños constantemente, eso limita las actividades normales de la Coordinación, según el informe.

Otra de las dificultades que mantiene la Coordinación es que, debido al año de fabricación de los vehículos, estos pierden secuencia en sus partes y repuestos. Deben ser importados y eso ocasiona retraso en la reparación de los vehículos.

Por ejemplo, solo en el Hospital de Puyo hay cinco vehículos operativos, dos inoperativos, uno siniestrado y uno para la baja.

