Las teorías conspirativas no son nuevas, pero hoy vuelven desde el poder

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

El 8 de febrero de 1920 el semanario británico Illustrated Sunday Herald publicó un breve discurso de Winston Churchill titulado “Sionismo contra bolchevismo: una lucha por el alma del pueblo judío”. Churchill lo había pronunciado días antes ante su antiguo regimiento en Aldershot. Apoyado en estereotipos antisemitas, dividía a los judíos en tres grupos: a dos de ellos los veía de forma positiva y al tercero, el de los que llamaba “judíos internacionales”, lo vinculaba con la amenaza del comunismo.

No era un panfleto clandestino. Lo publicó un semanario de circulación nacional y lo firmó un político que después sería primer ministro del Reino Unido. Con ese episodio abre el historiador cultural alemán Michael Butter su libro The Nature of Conspiracy Theories. El ejemplo sirve para mostrar hasta qué punto el pensamiento conspirativo estuvo arraigado entre las élites británicas de la primera mitad del siglo XX.

🕰️ ¿Por qué las teorías conspirativas parecen más que antes?

Porque les estamos prestando atención, y porque volvieron a llegar desde el poder. Eso responde Joseph Uscinski, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Miami, que lleva más de una década midiendo creencias conspirativas con encuestas.

Los datos no muestran una epidemia. En 2022 Uscinski y su equipo publicaron en la revista Plos One un estudio que midió la adhesión a 46 teorías conspirativas en Estados Unidos, algunas con series de hasta 55 años, y a seis teorías en seis países europeos. No encontraron evidencia estadísticamente significativa de que la creencia haya aumentado.

Cuatro años después, el panorama sigue igual. “No he vuelto a medir todos los mismos ítems, pero sí he hecho otras encuestas que repetí en el tiempo para ver si había aumentos. No he encontrado evidencia de aumentos generalizados. Otros estudios han encontrado lo mismo“, explicó Uscinski a EL COMERCIO.

Entonces, ¿por qué la sensación contraria? “Estamos prestando atención al tema y, por eso, lo vemos en todas partes. Además, nuestros líderes políticos están usando muchas teorías conspirativas, lo que hace parecer que más gente cree en ellas”, dice.

De ahí que conviene separar tres cosas que suelen confundirse. Una es cuánta gente cree. Otra es cuánto circulan esas ideas. Y una tercera es quién las dice en público.

🇪🇨 Cuando en Ecuador se dijo que los comunistas se comían a los niños

En los años 50, 60 y 70 circuló en el país una versión que hoy suena delirante y entonces movilizó a sectores enteros de la sociedad.

Grupos de poder y grupos políticos, dentro y fuera del Ecuador, difundieron la existencia de un complot comunista secreto. Según esa versión, los comunistas buscaban arrebatar a los niños de sus familias y desaparecer la propiedad privada. “Incluso se llegó a decir que los comunistas comían niños”, relata Pablo Meriguet, sociólogo e historiador de la Universidad Central.

El impacto fue grande, añade, sobre todo entre quienes estaban más expuestos a sectores ultrarreaccionarios de la Iglesia, al conservadurismo y a la extrema derecha. A esas afirmaciones se sumó la supuesta ejecución de ataques e incendios a iglesias atribuidos a grupos comunistas.

Meriguet subraya un problema de fondo. “Muchas veces las explicaciones conspirativas, o las teorías de la conspiración, no son reconocidas como tales sino después de que se develan los hilos que las sostenían”.

📉 Cuando creer en teorías conspirativas no tenía nada de raro

Durante siglos fueron tan normales que nadie necesitaba esconderlas. Hasta bien entrado el siglo XX circulaban en Europa y Norteamérica como conocimiento legítimo, propagado por las élites y por la gente común por igual. Butter lo ilustra con un dato incómodo: de George Washington a Dwight D. Eisenhower, probablemente no hubo presidente de Estados Unidos que no creyera en alguna.

En Alemania ocurría lo mismo. En 1918 el escritor Thomas Mann, que después ganaría el Nobel, escribió en Consideraciones de un apolítico que la investigación histórica revelaría el papel de los illuminati y de la masonería mundial en la preparación y el estallido de la guerra contra Alemania. Y añadía que, incluso antes de que hubiera pruebas, él ya tenía convicciones exactas e irrefutables al respecto.

Ese estatus cambió. Uscinski y el politólogo Joseph Parent lo midieron de una forma indirecta: contaron cuántas cartas al director de grandes periódicos de Estados Unidos denunciaban alguna conspiración. “A partir de 1964, las teorías conspirativas promedian medio por ciento de las cartas por año, mientras que antes de 1964 son más del doble”, escriben. Su conclusión: “No vivimos en una era de teorías conspirativas, y no lo hacemos desde hace tiempo”.

Pero Butter advierte que estigmatización no equivale a desaparición. Numerosos estudios muestran que estas teorías siguen siendo populares. Lo que cambió es que durante décadas mucha gente dejó de admitirlas en público, precisamente porque habían dejado de ser aceptables. Él resume el giro así: antes teníamos miedo de las conspiraciones, ahora tenemos más miedo de las teorías conspirativas.

🔍 La diferencia entre investigar una conspiración y creer en una teoría conspirativa

Está en qué hace cada una con la evidencia que la contradice. Los lectores suelen plantear la misma objeción: Watergate fue una conspiración real y se destapó investigando. Meriguet acepta el punto de partida común. “Tanto el periodismo como las teorías conspirativas parten de la duda y la necesidad de encontrar la verdad. Eso es loable en ambos casos”, dice.

La separación viene después. “Las teorías conspirativas suelen confirmar solamente los datos que refuerzan su versión de los hechos, mientras que una buena investigación periodística es capaz incluso de llegar a cambiar la percepción de la realidad que tenía el periodista en el transcurso de la investigación, y eso requiere de mucha valentía”.

Butter describe el mismo rasgo desde el otro lado. En el segundo capítulo de su libro sostiene que los teóricos de la conspiración cuentan sus historias al revés: parten de la pregunta sobre quién se beneficia para identificar a los responsables. “Casi siempre saben quiénes son los culpables antes de empezar su investigación. En consecuencia, todo su argumento está orientado a confirmar sus sospechas”, escribe.

🧠 ¿Por qué creen en estas teorías personas informadas?

Porque el cerebro está hecho para encontrar patrones y para suponer intenciones.

Butter dedica un capítulo entero a esa pregunta y parte de dos capacidades humanas básicas. La primera es reconocer patrones: si alguien murió poco después de ser mordido por una araña, conectar ambos hechos pudo significar la supervivencia del grupo. La segunda es entender los sucesos como resultado de acciones intencionadas.

El problema es que esas mismas capacidades también llevan a ver conexiones que no existen y a atribuir intenciones a hechos que no responden a ningún plan. Butter cita al psicólogo Rob Brotherton: “El software de detección de patrones incorporado en nuestro cerebro es exquisitamente sensible, pero no hay un programa de control de calidad incorporado que lo mantenga a raya”.

De ahí que estas teorías prosperen en la incertidumbre. Más exactamente, según Butter, entre quienes tienen problemas para aceptarla: resuelven la ambigüedad entregando un relato coherente de lo que ocurre y de quién es bueno y quién malo, y convierten un miedo vago en uno concreto. Ahora se sabe qué pasa y a quién culpar.

Meriguet añade una lectura sociológica. “El cerebro busca confirmar las ideas que justifiquen su visión de la realidad, pues es más fácil para este activar ciertas conexiones neuronales ya formadas que crear nuevas”, dice. A eso suma “una sociedad que rechaza el pensamiento crítico y celebra la polarización como una forma de autoidentidad”.

🗳️ ¿Para quién son las teorías conspirativas?

Para quien teme perder, más que para quien ya perdió.

Uscinski y Parent acuñaron una frase que se volvió célebre en el campo: las teorías conspirativas son “para los perdedores”. Al preguntarle qué pasa con esas creencias cuando el bando del creyente gana una elección, Uscinski respondió a EL COMERCIO: “Por lo general, los perdedores de una elección siguen pensando que les hicieron trampa, igual que en el deporte”.

Butter cita esa misma frase en su libro para matizarla. No es la impotencia real la que engendra estas creencias, escribe, sino la sensación de ser impotente o el miedo a llegar a serlo. Por eso precisa: las teorías conspirativas no son para los perdedores, sino “para quienes temen convertirse en perdedores, o ya se identifican como tales”.

El resto de los estereotipos no resiste los datos. Butter recoge que el género, la edad y el nivel socioeconómico tienen poca o ninguna influencia en la creencia, y que sobre la educación los estudios dan resultados mixtos. Lo que sí aparece, según esas investigaciones, es que la inclinación crece en los extremos del espectro político y es casi tan pronunciada en uno como en el otro. No es, por tanto, un asunto de izquierda o de derecha, sino de distancia respecto al centro.

⬆️ Líderes políticos volvieron a dar espacio a teorías conspirativas

Durante unas décadas dejaron de decirse en público. Ahora volvieron. Butter sitúa en su libro el momento de la ruptura. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el pensamiento conspirativo empezó a deslegitimarse en Occidente, un proceso en el que señala, entre otros factores, la experiencia del Holocausto.

Ese paréntesis se está agrietando. Butter, profesor de Estudios Americanos de la Universidad de Tubinga, lo planteó así a EL COMERCIO: las teorías conspirativas “siguen deslegitimadas en la mayoría de los países europeos; en Estados Unidos ahora tenemos una división: relegitimadas en una parte del público, aún estigmatizadas en otra”.

Uscinski lo describió desde los datos. “Pareciera que las teorías conspirativas vienen desde arriba ahora, y en cierta medida así es. En Estados Unidos es mucho más común que antes ver teorías conspirativas saliendo de líderes prominentes”.

Hay un matiz que Butter marca en su libro y que importa aquí: no todo el que difunde una teoría conspirativa cree en ella. Algunos lo hacen por motivos políticos o por interés comercial, y esas teorías se usan de forma rutinaria para acumular capital político. Pero la estrategia, advierte, solo funciona si hay un público dispuesto a creer las acusaciones.

🌎 ¿Cómo opera este fenómeno en Ecuador?

Las teorías conspirativas han servido para legitimar a grupos de poder y hoy circulan por las redes sociales.

Butter es explícito en su libro sobre el alcance geográfico de la deslegitimación: el proceso “estuvo confinado a América del Norte y Europa; en otras partes del mundo, las teorías conspirativas siguen siendo una forma enteramente legítima de conocimiento hasta hoy”. Consultado específicamente por América del Sur, aclaró a EL COMERCIO que ahí hablaba sin datos: su corazonada, dijo, es que también se deslegitimaron, “pero no en el mismo grado”.

El profesor Meriguet lo plantea de esta manera: “En Ecuador las teorías de la conspiración han operado y siguen operando como formas de legitimar a grupos de poder”.

¿Por dónde entran hoy?

Jorge Cruz-Silva, investigador principal del área de Narrativas Digitales del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (OdeCom), describe un cambio de puerta de entrada. “Mucho está entrando por Instagram, por esas redes más bien más visuales”, dice. Según sus mediciones, X ya no es el lugar por donde ingresan estas narrativas, sino donde se confirman.

Es el mismo desplazamiento que Butter describe en su libro, del experto al testigo y de la prueba escrita a la imagen.

Entre el 21 de abril y el 21 de mayo de 2026 el OdeCom midió la conversación digital en torno a una posible Tercera Guerra Mundial. Encontró algo que no esperaba: después de Estados Unidos, el país donde más se habló del tema fue México, muy por encima del resto de la región. Y el interés se desinfló pasado ese primer mes. “Todo conflicto se convierte en una especie de paisaje”, resume Cruz.

Hay una distinción que el investigador insiste en marcar. “La diferencia está en la intencionalidad entre quién produce y quién reenvía”, afirma. Reenviar equivale a validar, no necesariamente a creer. La desinformación es malintencionada; la mala información es compartir un dato equivocado sin intención, por premura, por urgencia o por desconocimiento. “Los que generan a veces estas informaciones lo hacen malintencionadamente, y usan a las personas que lo hacen sin mala intención”.

En Ecuador, dice, lo que más han notado no es tanto la intención de desinformar sino la de mal informar con datos equivocados. Cita un caso de octubre: una publicación sobre una inundación en el sur de Quito ilustrada con una imagen de dos días antes, tomada en el norte de la ciudad.

No existe en el país una serie que mida cuánta gente cree en teorías conspirativas. Lo que el observatorio mide es circulación, que no es lo mismo.

🔄 Lo que funciona para debilitar una creencia conspirativa

Hacer pensar funciona mejor que presentar datos, pero no alcanza a quienes más importan.

Butter explica en su libro por qué los hechos no bastan. Quien cree suele quedar sin convencer ante la evidencia en contra, por concluyente que sea, y a veces la reinterpreta como prueba del complot. Cuestionar la conspiración equivale a cuestionar la autoimagen de quien cree y su pertenencia al grupo.

Eso ayuda a entender el diseño de un estudio de diciembre de 2024, publicado en la revista Misinformation Review de la Escuela Kennedy de Harvard y firmado por Marco Meyer, Adam Enders, Casey Klofstad, Justin Stoler y el propio Uscinski. En lugar de presentar datos, probó tres formas de hacer reflexionar: conversar con un chatbot entrenado para preguntar por las razones de la creencia, pedirle a la persona que reflexionara sobre esas razones y pedirle que reflexionara sobre sus dudas.

Las tres redujeron la fuerza de la creencia. Y entre ellas no hubo diferencia estadísticamente significativa: el chatbot no superó a pedirle a alguien que pensara solo.

El estudio trae dos advertencias que sus autores subrayan. La reflexión también redujo la creencia en afirmaciones que no eran conspirativas, y los autores alertan de que la misma técnica podría usarse para debilitar creencias verdaderas. Y quienes más tienden a interpretar los hechos como producto de conspiraciones no se movieron.

Uscinski lo dijo sin rodeos a EL COMERCIO: “Se puede lograr que algunas personas abandonen o debiliten su convicción en una teoría conspirativa conversando con un chatbot, pero el problema es que esas personas no son las que probablemente vayan a actuar según sus teorías conspirativas. En otras palabras, quienes cambian de opinión en estos experimentos no son los que de todos modos nos deberían preocupar”.

Consultado sobre qué puede afirmar una periodista que trabaja en un país sin datos propios, respondió con una sola frase: “No afirme nada sin evidencia. De lo contrario, estaría haciendo lo que hacen los teóricos de la conspiración”.

Más sobre teorías conspirativas

Preguntas frecuentes sobre teorías de la conspiración

❓ ¿Están aumentando las teorías conspirativas? No hay evidencia de que la creencia esté creciendo. Un estudio de 2022 en Plos One midió la adhesión a 46 teorías en Estados Unidos, algunas con series de 55 años, y a seis en países europeos, sin hallar aumentos estadísticamente significativos. Su autor principal, Joseph Uscinski, confirmó a EL COMERCIO que sus mediciones posteriores siguen sin mostrar aumentos generalizados. ❓ ¿Por qué el cerebro humano cree en teorías conspirativas? Porque busca patrones e intenciones. El historiador Michael Butter explica que son dos capacidades que la evolución premió, pero que también llevan a ver conexiones que no existen. Cita al psicólogo Rob Brotherton: el software de detección de patrones del cerebro es exquisitamente sensible y no tiene control de calidad. ❓ ¿Qué diferencia hay entre una investigación periodística y una teoría conspirativa? Qué hace cada una con la evidencia contraria. Para el sociólogo e historiador Pablo Meriguet, las dos parten de la duda, pero la teoría conspirativa solo confirma los datos que refuerzan su versión, mientras una buena investigación puede cambiar la percepción que el propio periodista tenía al empezar. ❓ ¿Cuántos ecuatorianos creen en teorías conspirativas? No existe un dato. Ecuador no tiene una serie que mida creencia conspirativa en el tiempo, y Uscinski confirmó que tampoco dispone de datos para América Latina. Lo que sí se mide en el país es la circulación de estas narrativas en redes sociales, que es una cosa distinta de la creencia. ❓ ¿Sirve de algo desmentir una teoría conspirativa? Sirve, pero depende de quién desmiente. Para Jorge Cruz-Silva, del Observatorio de Comunicación de la PUCE, un desmentido baja el impacto de una información falsa en función del tamaño de la cuenta que lo publica: un ministerio o un líder de opinión tienen efecto. Aun así, la reflexión funciona mejor que el dato, y no alcanza a los más convencidos.