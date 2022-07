La tensión marca el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas

En las afueras de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se reunieron los manifestantes del sector indígena el 30 de junio pasado. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Orlando Silva. Redactor (I)

El viernes 8 de julio se definieron las 10 mesas temáticas para el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. Allí se definió que el día de hoy 13 de julio de 2022 se iniciarán de manera formal las reuniones y se contarán los 90 días para tratar los temas pendientes que dejó el paro nacional.

Hoy se instalarán de manera simultánea dos mesas temáticas, la primera sobre la focalización de subsidios a los combustibles, lideradas por el Ministro de Energía, equipo técnico y personal de soporte para cumplir los acuerdos. En las mesas estarán los representantes de cada organización indígena junto a sus técnicos.

Tensiones

Para el analista Daniel Crespo, no se llega con las mejores expectativas por la polémica que generó el presidente Guillermo Lasso al decir que las marchas habrían sido financiadas por el narcotráfico. Esto generó malestar en las organizaciones indígenas.

Rodrigo Jordán, analista político, comparte esta idea. La confianza previa que se llegó a tener luego de 18 días de manifestaciones se vio vulnerada por las declaraciones del Presidente de la República y esto podría ocasionar conflictos en las mesas de diálogo.

Para los expertos, podrían durar más de cinco días las mesas de diálogos para lograr presentar respuestas de cada uno de los temas que se tratarán. Debido al mal manejo de comunicación que ya ha pasado antes, durante y después de las manifestaciones, se puede pretender que se necesitan más días para lograr establecer un círculo de confianza en cada una de las mesas.

Jordán explica que el Gobierno aún no tiene una estrategia para manejar este conflicto, cree que se puede evidenciar en tres momentos. El primero es no tener una planificación para prevenir la crisis, como pasó en el año 2019. En segundo lugar, no tuvo un plan para gestionar la crisis, es decir, lo que se pudo negociar el día uno se negoció en el día 18 y la última es no tiene un guion poscrisis.

Problemas en las mesas

La tarde de ayer, lunes 11 de julio de 2022, el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, se reunió con Kenneth Gluck, asesor de resolución de conflictos; Markus Behrend, coordinador residente encargado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el fin de fortalecer alianzas en el proceso de reconciliación entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales en el Ecuador.

La ONU se ofreció para respaldar con asesoría técnica el proceso de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas luego de la firma del ‘Acta de Paz’.

Crespo explica que uno de los problemas podría ser cómo la Conferencia Episcopal asumirá el papel de mediador ya que no es un área en la que tenga experiencia sobre el manejo de estos temas. Los expertos comparten la idea de que se debería buscar otros interlocutores como la ONU para poder refrescar el ambiente de confianza en la negociación.

A pesar de esto Crespo comenta que la vinculación de la Iglesia Católica tiene raíces profundas antropológicas, culturales e históricas sobre el rol que han tenido frente a las comunidades indígenas y siempre ha sido el mecanismo mediador con las estructuras de poder desde el siglo 16. También comenta que la Iglesia Católica siempre ha estado ligada a esos procesos de lucha social.

“Hay que tener claro en este momento que partimos de un ambiente tenso y complejo. Seguramente no tendremos a todos los actores caminando en la misma dirección”, finalizó Crespo.

Temas

Derechos colectivos: La ministra de Educación, María Brown, debe dar salidas a la educación intercultural bilingüe.

Educación superior: La secretaria Andrea Montalvo deberá liderar los temas para garantizar acceso a universidades en el país.

Control de precios: El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, debe dialogar sobre la especulación de alimentos.

Salud: El nuevo ministro de Salud, José Ruales, tiene que dar soluciones al desabastecimiento de medicinas.

Seguridad ciudadana: El Ministro del Interior debe solventar los cambios para la seguridad con políticas públicas.

Mesas

Focalización de combustibles: El responsable de esta mesa será el ministro de Transporte, Darío Herrera. También exigen la focalización del subsidio otros sectores.

Banca: El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quien deberá tratar la moratoria de deudas.

Fomento productivo: El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, deberá tratar las medidas compensatorias.

Empleo: El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, debe para solventar la exigencia del cumplimiento en el pago de las deudas IESS.

Energía: El ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, debe solventar el freno a la extracción minera y petrolera.