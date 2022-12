Solicitud de Argentina sobre caso María de los Ángeles Duarte sin respuesta de Ecuador

La Cancillería de Ecuador no aceptó propuesta de Argentina para efectuar una reunión este 12 de diciembre y negociar la salida de exministra correísta, María de los Ángeles Duarte. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Redacción El Comercio.com

La Cancillería de Ecuador no tiene apuro en responder a Argentina. Este país buscaba una reunión para este 12 de diciembre del 2022, donde intentaría negociar un salvoconducto para la exministra María de los Ángeles Duarte. No se dio.

EL COMERCIO conoció, de una fuente que prefirió reservar su identidad, que Argentina propuso que se lleve a cabo dicha reunión. Sin embargo, la Cancillería de Ecuador le respondió que no era posible. La dependencia ecuatoriana no ha emitido un pronunciamiento oficial, pues no tiene prisa en hacerlo, según la fuente.

La situación diplomática surge a raíz de una carta suscrita por el canciller argentino Santiago Andrés Cafiero. El 1 de diciembre Argentina comunicó a Ecuador que concedió el asilo diplomático a Duarte. Eso implica que le permite ingresar a ese país. Para ello Argentina buscaba una reunión entre equipos de técnicos y jurídicos de ambos países, con el fin de negociar la salida de Duarte.

El 2 de diciembre, la Cancillería ecuatoriana se limitó a pronunciar que el Gobierno de Guillermo Lasso “adoptará una decisión a la luz de los principios de la legislación ecuatoriana, el derecho internacional y las convenciones aplicables a la materia”.

Según el medio argentino Infobae, esta reunión resultaba clave y era una segunda vía pues, por otro lado, una misión secreta de Cafiero viajó a Washington (Estados Unidos) para solicitar la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre Argentina y Ecuador. El objetivo, convalidar el asilo político concedido por Alberto Fernández a la exministra correísta.

¿Quién es María de los Ángeles Duarte?

Duarte fungió como ministra de Transporte y Obras Públicas durante la administración de Rafael Correa. Fue sentenciada en 2020 por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, bajo el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Se le imputó una pena privativa de libertad de ocho años.

Actualmente, la exfuncionaria se encuentra alojada en la Residencia de la Embajada argentina en Quito, desde agosto del 2020. Ingresó allí "en calidad de huésped por razones humanitarias", recuerda la Cancillería de Ecuador en su comunicado del 2 de diciembre.

La sentencia contra Duarte, Correa y otros fue emitida en abril del 2022 y ratificada posteriormente. El caso fue investigado con base a los informes periodísticos denominados Arroz Verde. La Fiscalía determinó que exfuncionarios y empresarios realizaron aportes irregulares, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas por contratos. El beneficio iba a Alianza País, un movimiento político presidido por Correa.

Mientras tanto, el expresidente Correa, que reside en Bélgica, publicó en su Twitter que ese país, México y Venezuela ya otorgaron asilos por el mismo caso. El correísmo mantiene la tesis de que sus militantes son perseguidos políticos.

Por ejemplo, la exasambleísta Gabriela Rivadeneira permaneció más de 80 días en la Embajada de México. Ingresó a la allí luego de las protestas de octubre de 2019 y en enero de 2020 viajó a México junto a otros militantes del correísmo.

Hasta la fecha, la Cancillería ecuatoriana no ha recibido respuesta de Bélgica sobre el pedido de extradición de Correa.

