Revisan requisitos de postulantes a candidatos del Cppcs

La Comisión Verificadora designada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes 14 de julio el proceso de revisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los postulantes a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

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Comisión Verificadora designada por el CNE revisa requisitos de postulantes a candidatos del Cpccs

Esta etapa de revisión se desarrollará hasta el 12 de agosto de 2026, conforme al calendario electoral aprobado para estos comicios.

Durante este período, la Comisión examinará la documentación contenida en los expedientes de los aspirantes, así como las denuncias ciudadanas presentadas y las pruebas de descargo entregadas por quienes ejercieron su derecho a la contradicción.

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Análisis integral de la información

El proceso forma parte de las actividades previstas por el organismo electoral para la verificación de los requisitos establecidos para quienes buscan integrar el Cpccs. La fase de verificación contempla el análisis integral de la información presentada por las y los postulantes, además de los señalamientos formulados por la ciudadanía que hayan sido incorporados al procedimiento.

Derecho a la contradicción

De igual manera, serán consideradas las pruebas de descargo remitidas por los aspirantes, en el marco del derecho a la contradicción previsto dentro del proceso de calificación. Una vez concluida esta etapa, se desarrollarán las fases correspondientes a las notificaciones, la presentación de impugnaciones y la resolución de recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Publicación del listado oficial

El calendario electoral establece que, tras culminar los procedimientos administrativos y jurisdiccionales previstos, el Consejo Nacional Electoral publicará el listado oficial de candidatas y candidatos calificados para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La publicación está prevista para el próximo 24 de septiembre de 2026.

Cifras relevantes del proceso

Con ello concluirá el proceso de verificación y calificación de las postulaciones para los comicios en los que se elegirán los integrantes del Cpccs para el período 2027. De un total de 309 candidatos, la ciudadanía presentó 286 denuncias contra 214 postulantes. Ellos tenían hasta ayer lunes 13 de julio para ejercer su derecho a la contradicción.

Informe extra: Cpccs

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