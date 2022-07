Estas son las razones que llevaron a Nicolás Lapentti a alejarse del PSC

Nicolás Lapentti presentó su candidatura a la Prefectura del Guayas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Mario Naranjo. Editor (I)

Nicolás Lapentti presentó su candidatura a la Prefectura del Guayas, lo hará como independiente. Apenas el 17 de mayo de 2022 había buscado ser el ungido por el Partido Social Cristiano (PSC) para esa candidatura o la de la alcaldía de Guayaquil, pero no lo consiguió.

El exprefecto volvió a la arena política en momentos en que el partido no definía las candidaturas para la alcaldía de Guayaquil y la provincia del Guayas.

Días después del retorno de Lapentti, que se presentó con sus dos hijos tenistas y dijo tener el apoyo de las bases social cristianas, recibió la primera negativa.

Jaime Nebot escogió a Cynthia Viteri para que busque la reelección de Guayaquil. En su discurso, el dirigente social cristiano agradeció el gesto democrático de Lapentti de buscar la candidatura, pero dijo que no podía participar porque no nació en la ciudad y no tiene domicilio en ella, requisitos indispensables.

Prefectura esquiva

El fin de semana se ratificará a Susana González como candidata a la reelección por la prefectura del Guayas. Con esto, Lapentti se queda sin piso.

En el lanzamiento se definió como un candidato independiente y mostró un certificado del Consejo Nacional Electoral en el que se señalaba que no estaba afiliado a ninguna tienda política.

Sin decirlo, se despedía de la tienda política que le puso en la orbita pública de Ecuador. Pará el recuerdo quedaron las fotos junto a Nebot y al difunto expresidente León Febres Cordero.

Salida de cuadros políticos del PSC

Con el portazo de Lapentti, el PSC pierde un nuevo cuadro histórico en 2022. El cuarto, para ser precisos.

Pascual del Cioppo dejó la dirección del partido para ser embajador de Ecuador en Qatar. Decisión tomada a raíz del quiebre de la alianza política entre Nebot y Guillermo Lasso.

El segundo en abandonar la tienda fue César Rohon, asambleísta electo por el PSC que ahora actúa como independiente.

La tercera fue Cristina Reyes. Asambleísta Parlamentaria que declinó su candidatura presidencial para dar paso a la alianza que llevó a Lasso a Carondelet. Reyes sonaba también como candidata a la prefectura.

Finalmente se dio el alejamiento de Lapentti, que buscó la candidatura regional por el partido y no fue tomado en cuenta.