Pamela Cortés asume como viceministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador

Pamela Cortés asumió el cargo de viceministra de Cultura y Patrimonio, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura mediante una publicación este jueves 16 de julio de 2026 en su cuenta de X.
“Asumo con responsabilidad y compromiso el honor de servir al Ecuador como viceministra de Cultura y Patrimonio”, expresó Cortés en un video difundido por la cartera de Estado.
La nueva viceministra señaló que su gestión se desarrollará bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar.
“Impulsaremos una gestión con visión institucional y de país”, manifestó.
🎥 Damos la bienvenida a Pamela Cortés, quien asume con compromiso el cargo de viceministra de Cultura y Patrimonio. 🇪🇨— Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) July 16, 2026
🙋🏻♀️ Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, impulsará una gestión con visión… pic.twitter.com/VX2fhxiv1W
Entre los objetivos anunciados constan la protección, preservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Ecuador. También se prevé respaldar a artistas y gestores culturales, así como fortalecer la industria cultural y creativa.
Según el Ministerio, estas acciones tendrán una visión inclusiva y territorial, cercana a las realidades de cada comunidad.
Cortés afirmó que la cultura será reconocida como una parte esencial de la identidad nacional y un elemento que conserva la memoria, expresa la diversidad y fortalece el sentido de pertenencia.
“La cultura nos une, identifica y permite construir un futuro”, sostuvo la viceministra.
Además, indicó que buscará posicionar el arte, la cultura y el patrimonio como elementos fundamentales para la formación ciudadana, la cohesión social y el desarrollo de Ecuador.
“Esa será nuestra misión: acercarla a cada ciudadano y fortalecer el orgullo por lo nuestro”, concluyó.
Respuesta precisa:
Pamela Cortés asumió como viceministra de Cultura y Patrimonio. El nombramiento fue informado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura mediante una publicación en X.
Contexto:
Cortés anunció que ejercerá el cargo bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra Gilda Alcívar.
En un video difundido por la cartera de Estado, afirmó que asume la función con responsabilidad y compromiso.
Respuesta precisa:
La gestión estará encabezada por Pamela Cortés como viceministra de Cultura y Patrimonio, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra Gilda Alcívar.
Contexto:
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura presentó oficialmente a Cortés y difundió los principales objetivos de su administración.
La nueva viceministra señaló que impulsará una gestión con visión institucional y de país.
Respuesta precisa:
Pamela Cortés anunció que buscará proteger y poner en valor el patrimonio cultural, respaldar a artistas y gestores, y fortalecer la industria cultural y creativa.
Contexto:
Según el Ministerio, estas acciones tendrán una visión inclusiva y territorial, cercana a las realidades de las comunidades.
La gestión también plantea posicionar el arte, la cultura y el patrimonio como elementos relevantes para la formación ciudadana, la cohesión social y el desarrollo del país.
Respuesta precisa:
La gestión prevé respaldar a artistas y gestores culturales, además de acercar las políticas culturales a las comunidades. El enfoque anunciado será inclusivo y territorial.
Contexto:
Cortés sostuvo que la cultura conserva la memoria, expresa la diversidad y fortalece el sentido de pertenencia.
También indicó que buscará acercar el arte, la cultura y el patrimonio a cada ciudadano y fortalecer el orgullo por lo ecuatoriano.
Respuesta precisa:
Pamela Cortés deberá poner en marcha los ejes anunciados para su gestión en Cultura y Patrimonio. Entre ellos constan la protección del patrimonio y el fortalecimiento del sector cultural.
Contexto:
La nueva viceministra afirmó que la cultura será tratada como una parte esencial de la identidad nacional.
Su administración deberá traducir esos objetivos en acciones dirigidas a artistas, gestores culturales, industrias creativas y comunidades de Ecuador.