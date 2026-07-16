Pamela Cortés asume como viceministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador

Pamela Cortés asumió el cargo de viceministra de Cultura y Patrimonio, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura mediante una publicación este jueves 16 de julio de 2026 en su cuenta de X.

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Pamela Cortés anuncia los ejes de su gestión

“Asumo con responsabilidad y compromiso el honor de servir al Ecuador como viceministra de Cultura y Patrimonio”, expresó Cortés en un video difundido por la cartera de Estado.

La nueva viceministra señaló que su gestión se desarrollará bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar.

“Impulsaremos una gestión con visión institucional y de país”, manifestó.

🎥 Damos la bienvenida a Pamela Cortés, quien asume con compromiso el cargo de viceministra de Cultura y Patrimonio. 🇪🇨



🙋🏻‍♀️ Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, impulsará una gestión con visión… pic.twitter.com/VX2fhxiv1W — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) July 16, 2026

Entre los objetivos anunciados constan la protección, preservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Ecuador. También se prevé respaldar a artistas y gestores culturales, así como fortalecer la industria cultural y creativa.

Según el Ministerio, estas acciones tendrán una visión inclusiva y territorial, cercana a las realidades de cada comunidad.

El papel de la cultura en Ecuador

Cortés afirmó que la cultura será reconocida como una parte esencial de la identidad nacional y un elemento que conserva la memoria, expresa la diversidad y fortalece el sentido de pertenencia.

“La cultura nos une, identifica y permite construir un futuro”, sostuvo la viceministra.

Además, indicó que buscará posicionar el arte, la cultura y el patrimonio como elementos fundamentales para la formación ciudadana, la cohesión social y el desarrollo de Ecuador.

“Esa será nuestra misión: acercarla a cada ciudadano y fortalecer el orgullo por lo nuestro”, concluyó.

Pamela Cortés y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Pamela Cortés en el sector cultural de Ecuador? Respuesta precisa:

Pamela Cortés asumió como viceministra de Cultura y Patrimonio. El nombramiento fue informado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura mediante una publicación en X.

Contexto:

Cortés anunció que ejercerá el cargo bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra Gilda Alcívar.

En un video difundido por la cartera de Estado, afirmó que asume la función con responsabilidad y compromiso. ❓¿Quiénes están involucrados en la nueva gestión de Cultura y Patrimonio? Respuesta precisa:

La gestión estará encabezada por Pamela Cortés como viceministra de Cultura y Patrimonio, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y de la ministra Gilda Alcívar.

Contexto:

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura presentó oficialmente a Cortés y difundió los principales objetivos de su administración.

La nueva viceministra señaló que impulsará una gestión con visión institucional y de país. ❓¿Qué objetivos anunció Pamela Cortés como viceministra? Respuesta precisa:

Pamela Cortés anunció que buscará proteger y poner en valor el patrimonio cultural, respaldar a artistas y gestores, y fortalecer la industria cultural y creativa.

Contexto:

Según el Ministerio, estas acciones tendrán una visión inclusiva y territorial, cercana a las realidades de las comunidades.

La gestión también plantea posicionar el arte, la cultura y el patrimonio como elementos relevantes para la formación ciudadana, la cohesión social y el desarrollo del país. ❓¿Cómo afectará la gestión de Pamela Cortés a artistas y comunidades? Respuesta precisa:

La gestión prevé respaldar a artistas y gestores culturales, además de acercar las políticas culturales a las comunidades. El enfoque anunciado será inclusivo y territorial.

Contexto:

Cortés sostuvo que la cultura conserva la memoria, expresa la diversidad y fortalece el sentido de pertenencia.

También indicó que buscará acercar el arte, la cultura y el patrimonio a cada ciudadano y fortalecer el orgullo por lo ecuatoriano. ❓¿Qué sigue ahora para Pamela Cortés como viceministra? Respuesta precisa:

Pamela Cortés deberá poner en marcha los ejes anunciados para su gestión en Cultura y Patrimonio. Entre ellos constan la protección del patrimonio y el fortalecimiento del sector cultural.

Contexto:

La nueva viceministra afirmó que la cultura será tratada como una parte esencial de la identidad nacional.

Su administración deberá traducir esos objetivos en acciones dirigidas a artistas, gestores culturales, industrias creativas y comunidades de Ecuador.

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