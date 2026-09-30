Países de la CAN alistan el Cielo Único Andino para abaratar sus vuelos

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La articulación del transporte aéreo en la subregión comenzó a definir su estructura técnica y legal tras el encuentro ministerial de la CAN celebrado en Quito. Los delegados gubernamentales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron formalmente la hoja de ruta para consolidar el Cielo Único Andino, una propuesta de mediano y largo plazo concebida para abaratar progresivamente los pasajes aéreos, incrementar las conexiones directas y agilizar el tránsito comercial y turístico en el bloque.

Planificación técnica de la CAN para estructurar el Cielo Único Andino

La disposición adoptada durante la CLXVII (167°) Reunión Extraordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) no representa una aplicación inmediata, sino una instrucción directa para que los comités especializados de la subregión inicien labores conjuntas.

El avance hacia el Cielo Único Andino exigirá homogeneizar las normativas aeronáuticas de cada nación, diseñar un sistema común de reconocimiento de pasajeros y fortalecer la seguridad operacional en los puntos fronterizos de ingreso aéreo.

Régimen de cabotaje marítimo y transporte intermodal

De manera paralela a la planificación aérea, los representantes ministeriales definieron la hoja de ruta orientada al Régimen de Cabotaje Intracomunitario Andino.

Con esta medida se encargó a los equipos de trabajo articular regulaciones para dinamizar el transporte de mercancías tanto por vía acuática como multimodal, complementando el diseño del Cielo Único Andino para elevar la competitividad de las cadenas productivas compartidas en el territorio andino.

Medidas de aplicación inmediata para vehículos de turistas

A diferencia de los planes aeronáuticos que requieren armonización legislativa, la cita en Quito ratificó decisiones de efecto directo en los cuatro países. Entre ellas consta el permiso para el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos privados de turistas que remolquen motocicletas, cuatrimotos o embarcaciones náuticas a motor.

En la misma reunión se adoptó el Programa Estadístico Comunitario 2026-2030 y se resolvió postergar la vigencia de la Decisión 960 sobre control de productos veterinarios.

Integración digital aduanera y traspaso de presidencia

En el ámbito aduanero, la Secretaría General del organismo expuso el estado de la Plataforma de Interoperabilidad Comunitaria Andina (Intercom), operativa desde octubre de 2025 para tramitar digitalmente certificados de origen, certificados fitosanitarios y declaraciones de mercancías.

La jornada concluyó con la entrega formal de la presidencia pro tempore del bloque por parte del canciller ecuatoriano, Roberto Kury, a su homólogo peruano, Carlos Espá, para liderar la agenda regional durante el ciclo 2026-2027.

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