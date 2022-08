Paco Moncayo rememora visita de Gorbachov a Quito y su legado

Paco Moncayo, exalcalde Quito, destacó este 31 de agosto del 2022 el legado del expresidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, tras su muerte. El exburgomaestre de la capital dijo que Gorbachov puso fin a la Guerra Fría.

Moncayo recibió a Gorbachov en Quito el 5 de mayo del 2004. El exalcalde recordó que existen procedimientos codificados ante la visita de personalidades destacadas. Por lo que, en esa ocasión, declaró al exlíder soviético como Huésped Ilustre de la ciudad y se le entregó las llaves de la ciudad y una imagen de la Virgen de Quito.

"Fue un acto protocolario, de cortesía", indicó. Gorvachov había llegado a Quito para dar una charla en el foro Claves del éxito.

Moncayo resalta la figura de Gorbachov, como la de un líder que tuvo ls visión suficiente para acabar con la denominada guerra fría.

"La Guerra Fría fue una guerra tremendamente caliente y cruel en América Latina. Por eso la importancia de la acción de Gorbachov, que en definitiva es un hito por haber puesto fin a la Guerra Fría", dijo Moncayo al ejemplificar que, producto de esa contienda hubo otras en la región.

Moncayo considera a Gorbachov como una de las personas con "mayor trascendencia en la historia de la humanidad" porque cambió la historia mundial. "Fue él quien tuvo el valor de reconocer el fracaso del modelo Marxista Leninista aplicado en la Unión Soviética, en sus libros como la Perestroika (reforma política)", resaltó.

Gorbachov falleció el 30 de agosto en el Hospital de Moscú, Rusia, a sus 91 años. El exlíder de la Unión Soviética "fue un estadista único en su tipo que cambió el curso de la historia. El mundo ha perdido a un destacado líder mundial, multilateralista comprometido e incansable defensor de la paz. Lamento profundamente su fallecimiento", expresó en un tuit António Guterres, secretario General de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) el día del deceso.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ