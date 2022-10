Pachakutik se abstendrá de apoyar el informe del veto a Ley de Comunicación

Mario Ruiz afirmó que Pachakutik está más unido que nunca y presentó un proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría. Foto: Twitter @AsambleaEcuador

Roger Vélez

La bancada de Pachakutik se abstendrá de votar por el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea allanarse al veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación.

El anuncio se dio este martes 18 de octubre de 2022 en una rueda de prensa, donde se juntaron asambleístas del bloque con los denominados rebeldes como Mario Ruiz, Fernando Cabascango y Darwin Pereira.

"Nosotros nos vamos a abstener ante ese informe. Pero desde Pachakutik vamos a hacer una propuesta de que votemos por artículos: que en los artículos que han sido vetados por inconstitucionalidad nos allanemos, pero los artículos que han sido vetados por conveniencia política y que tienen que ver con favorecer a los medios comunitarios nos ratifiquemos", dijo Ruiz.

El legislador, entre aplausos de sus colegas, afirmó que Pachakutik está "más unido que nunca" y presentó un proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría para evitar la caducidad de los informes de responsabilidad penal, civil o administrativos.

"Juntos le vamos a decir no a la corrupción, no a la injusticia, no a la inseguridad, no al desempleo. Las votaciones continuarán evidenciando esa unificación", enfatizó. La bancada indígena tiene 26 integrantes.

El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, precisó que la Asamblea tiene de plazo hasta el 2 de noviembre para pronunciarse.

Aunque destacó el apoyo del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática (ID, Flores reconoció que hasta ahora en el Pleno no habría la mayoría que se requiere para allanarse al veto del Ejecutivo o ratificarse en el proyecto originalmente aprobado por el Pleno en julio pasado.

"Nosotros esperamos que hoy mismo se pueda tomar votación, sino que el día jueves, a más tardar, ya tengamos una definición (...). El allanamiento tácito se produciría el 2 de noviembre en el caso de que no haya los votos", anotó.

Ramiro Narváez y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, aseguraron que esta bancada evalúa allanarse al veto parcial del Ejecutivo. Sin embargo, la división entre sus integrantes continúa por el cambio del jefe de bloque.

La socialcristiana Marjorie Chávez, ponente del informe de la Comisión especializada, mencionó 10 motivos para respaldar el veto del Ejecutivo.

"Es importante porque si bien necesitamos una nueva ley, el veto corrige la inconstitucionalidad que contenía el informe de minoría", mencionó Chávez.

Además, dijo, con los textos alternativos presentados en la objeción por inconveniencia, permite que el Consejo de Comunicación esté conformado de manera plural, y le da nuevas funciones, encaminadas más a la prevención de riesgos para el trabajo periodístico, garantía para el desempeño de los trabajadores de la comunicación y su protección.

El debate del informe sobre el veto a este proyecto de ley consta como sexto punto en la sesión 804 del Pleno, que se suspendió al cierre de esta nota tras agotar la discusión de dos resoluciones sobre otros temas.

Visita nuestros portales: