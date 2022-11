Oficialismo y correísmo se enfrentan por atentados en Ecuador

Los asambleístas rechazaron los atentados en ciudades costeras. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

Las fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea Nacional reaccionaron este miércoles 2 de noviembre de 2022 frente a la crisis de seguridad que atraviesan Guayaquil y Esmeraldas. En ambas ciudades del Ecuador se han registrado una serie de atentados perpetrados por la delincuencia organizada.

En un comunicado, la bancada del correísmo (Unión por la Esperanza, Unes) llamó al presidente Guillermo Lasso a que “active los mecanismos constitucionales para enfrentar la conmoción interna”. Los legisladores opositores al Gobierno consideran que volver a decretar estados de excepción “no solucionan el problema”.

La organización política con mayor representación en la Asamblea ya intentó destituir a Lasso en junio pasado, en medio de unas violentas protestas dirigidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta vez, señala al Presidente de haber provocado esta crisis de seguridad.

“La narcoviolencia no se crea en 17 meses (de Gobierno)”, reaccionó el presidente nacional del movimiento oficialista Creo, Guido Chiriboga. “Es producto de más de una década de desinstitucionalización del Estado, una década de apoyo al narcolavado”, anotó.

Aunque llamó a la unidad para enfrentar el problema, Chiriboga criticó, sin mencionarlo, algunas acciones de anterior mandato de Rafael Correa como el desmantelamiento de la Base de Manta, y habló de un presunto financiamiento de campañas por parte de grupos irregulares.

“Cuando un país atraviesa momentos de dificultad sus líderes (o los que aspiran a serlo) tienen dos opciones, o entienden quién es el enemigo real y actúan unidos, o actúan como corsarios intentando repartirse los despojos de lo que buscan provocar. Solo Unidos saldremos adelante”, escribió en Twitter el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Pachakutik habla de 'políticas efectivas'

Pachakutik es la segunda organización política con mayor representación en la Asamblea. Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento, demandó del Gobierno “políticas efectivas para enfrentar esta crisis”.

Sostuvo que esta situación “es producto de un sistema injusto que limita las oportunidades de la gente, pero que ha sido agudizado y profundizado por una inoperancia gubernamental que está costando vidas”.

Partido Social Cristiano pide 'acciones'

Por su lado, el Partido Social Cristiano (PSC), la tercera fuerza política, replicó unas palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y puntualizó que “son las acciones las que resuelven los problemas, no las palabras”.

“El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernates deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”, dice un tuit de Bukele que fue replicado por el PSC.

En estos cuatro días, previos al extenso feriado nacional, la Asamblea no ha sesionado presencialmente, sino en modalidad virtual. El martes 1 de noviembre, en el Pleno se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la delincuencia y la vicepresidenta del Legislativo, Marcela Holguín (Unes, correísmo), llamó al Gobierno a que responda frente a la inseguridad.

