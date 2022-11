Nayib Bukele dice que 'el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica'

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el uso del estado de excepción la noche de este martes 1 de noviembre de 2022.

"El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones", publicó el Mandatario de El Salvador.

Estado de Excepción en Ecuador

El tuit de Bukele se realizó dos horas después de que el presidente Guillermo Lasso anunciara un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por la violencia suscitada en el país.

Durante este martes, 1 de noviembre del 2022 se registraron más de 12 atentados en provincias como Esmeraldas, Durán y Guayaquil. Se utilizaron carros bomba para amedrentar a los uniformados y a la sociedad civil, así como la quema de vehículos, balaceras, asaltos e incluso, asesinatos a Policías.

Los hechos violentos dejaron al menos cinco policías fallecidos a tiros por los antisociales. La violencia que se vive en Durán, Esmeraldas y Guayaquil, se debe a un operativo de traslado de privados de libertad ejecutado por el Snai para "disminuir el hacinamiento".

Este traslado de PPL especialmente de los reclusos de pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral, incomodó a los líderes de bandas delincuenciales que controlan esos pabellones.

Bukele y los derechos humanos

El Salvador gobernado por Bukele es criticado por diversos sectores nacionales e internacionales al violar derechos humanos.

Ante esto, Bukele se ha caracterizado por su lucha contra la violencia pandillera y la toma de decisiones poco convencionales.

A través de un video publicado en sus redes sociales habló sobre los derechos humanos y mencionó especialemente los derechos de los delincuentes:

"Si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada", dijo.

El presidente de El Salvador dejó en claro que a su Gobierno le importará más "la gente honrada" (que sí tiene derechos humanos), que los "delincuentes" quienes tienen derechos restringidos como por ejemplo: "no tienen derecho al voto, a la actividad económica, a la libertad y en ciertos países hasta no cuentan con derecho a la vida porque comitieron un delito", señaló.

De hecho, en El Salvador se capturaron a más de 56 000 supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas durante un régimen de excepción implementado a finales de marzo.

Este "régimen de excepción" es criticado porque supuestamente recae en violación de derechos humanos. Sin embargo ante eso, la Presidencia salvadoreña señaló en un mensaje en Twitter que:

"Los resultados de la estrategia de seguridad que implementa el Gobierno del presidente Nayib Bukele son irrefutables".

