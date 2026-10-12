Noboa acredita a cuatro nuevos embajadores en Ecuador

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Gobierno nacional formalizó la incorporación de nuevos representantes de la diplomacia internacional este lunes, 12 de octubre de 2026. En una jornada protocolar en el Palacio de Carondelet, Daniel Noboa acreditó a cuatro nuevos embajadores en Ecuador tras la entrega formal de sus respectivas cartas credenciales, habilitando de manera oficial las agendas de trabajo bilateral entre sus naciones y el Estado ecuatoriano.

El presidente @DanielNoboaOk recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados en Ecuador:



🇨🇱 Chile: Ricardo Hernández

🇮🇱 Israel: Amital Perry

🇨🇦 Canadá: Mazen Mahfouz

🇪🇬 Egipto: Walid Adel Abdelaziz Elmeligy



Reafirmamos las relaciones diplomáticas con… pic.twitter.com/vXfeXkcPt2 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 12, 2026

Presentación oficial de cuatro nuevos embajadores en Ecuador

La acreditación de los diplomáticos correspondió a delegaciones de América del Sur, Oriente Medio, América del Norte y África. En la ceremonia oficial quedaron legalmente habilitados para ejercer sus misiones en el país los delegados Ricardo Hernández por Chile, Amital Perry por Israel (foto), Mazen Mahfouz por Canadá y Walid Adel Abdelaziz Elmeligy por Egipto.

Con este paso administrativo, los cuatro enviados asumen de manera plena sus facultades de representación en territorio nacional.

Ratificación de lazos bilaterales y diálogo

Durante el encuentro, el Ejecutivo reafirmó las relaciones diplomáticas bilaterales sostenidas con cada una de estas cuatro naciones.

Desde la Presidencia de la República se enfatizó que este acto formal abre nuevas oportunidades dirigidas a robustecer el diálogo político, la cooperación mutua y los vínculos directos con los gobiernos de Chile, Israel, Canadá y Egipto.

Agenda orientada al desarrollo y la inversión

Por su parte, la Cancillería puntualizó que el ingreso de las autoridades diplomáticas da inicio formal a una hoja de ruta bilateral conjunta.

Dicha planificación exterior estará orientada a temas prioritarios como el desarrollo compartido, la atracción de inversiones externas y el trabajo articulado con la comunidad internacional para beneficio mutuo.

Te recomendamos