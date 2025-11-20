Nataly Morillo es la nueva ministra de Gobierno de Daniel Noboa. Su trayectoria incluye más de una década de trabajo continuo en el periodismo, la comunicación institucional y el servicio público. Deja la Asamblea Nacional para tomar la posta a Zaida Rovira, luego de que Álvaro Rosero no aceptó el cargo.

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¿Quién es Nataly Morillo, la nueva ministra de Gobierno?

Este 2025, Morillo asume una de las carteras más estratégicas del Ejecutivo, después de avanzar desde los escalafones más bajos del sistema estatal hasta ocupar puestos de alta responsabilidad en varias instituciones.

Morillo inició su carrera profesional como reportera del diario HOY, uno de los medios referentes de su época. Posteriormente, ingresó a Telerama Televisión, donde asumió funciones como coordinadora de noticias, experiencia que fortaleció su perfil comunicacional y su conocimiento de la coyuntura nacional.

Su llegada al sector público se dio como servidora pública 1 en la Secretaría General de Comunicación. Más adelante, dirigió áreas de comunicación en entidades estratégicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE), los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior y Gobierno.

Trayectoria de la Ministra de Daniel Noboa

En 2022, se desempeñó como asesora y jefa del despacho del Ministerio del Interior. Luego asumió la Gerencia Nacional de Comunicación de CNT, donde gestionó procesos internos y externos de alto impacto.

Su paso a la política ocurrió el 17 de noviembre de 2023, cuando tomó posesión como asambleísta nacional, impulsando iniciativas enfocadas en seguridad ciudadana.

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En agosto de 2024, ella se integró al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), alineando su trabajo con la agenda del Ejecutivo.

Formación académica

Nataly Morillo es licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo Investigativo por la Universidad Politécnica Salesiana.

Además, ella cuenta un máster en Comunicación y Marketing Político y un diplomado en Marketing y Negocios Digitales, formación que respalda su perfil técnico y estratégico.

En sus funciones ha destacado la importancia de la seguridad ciudadana y la educación como ejes del desarrollo nacional. Desde la Presidencia indicaron que el nombramiento como Ministra de Gobierno refleja un recorrido marcado por el mérito: comenzó desde cero, trabajó con rigor y avanzó hasta llegar al más alto nivel institucional.

En las próximas horas, el presidente Daniel Noboa oficializará su designación mediante decreto ejecutivo correspondiente.

Pronunciamiento de la nueva Ministra

A través de su cuenta de X, Nataly Morillo publicó: “Me siento profundamente honrada de asumir este nuevo espacio de servicio a mi país, mi gran hogar. Desde este rol trabajaré para promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia. Junto al Presidente, el gran equipo de Gobierno y la Bancada de ADN, seguiremos conduciendo al Ecuador hacia días de mayor bienestar y oportunidades para todos”.