Mujeres presentarán propuestas a candidatos presidenciales y legislativos

Mujeres Ecuatorianas Organizadas presentarán propuestas a candidatos presidenciales y legislativos. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Karina Sotalín (I)

Mujeres diversas a nivel nacional se unieron en una iniciativa para exigir el cumplimiento de la paridad de género en las elecciones anticipadas, de allí surgió la red de Mujeres Ecuatorianas Organizadas, que planteará agendas mínimas a los candidatos. Es un espacio horizontal, sin jerarquías.

La abogada María Sara Jijón, exdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública, es parte de varias organizaciones y del movimiento feminista que integran la iniciativa. Explicó que el segundo hito es la construcción de agendas mínimas para los candidatos del Ejecutivo y del Legislativo.

Lo que buscan las mujeres es que los participantes de la contienda electoral y los ganadores se comprometan a ejecutar acciones concretas, realizables, durante el año y medio que estarán en funciones.

“Necesitamos de ellos la voluntad política de avanzar con las agendas mínimas y que se aterrice en la capacidad de gestión, dotar todos los recursos necesarios para que esas acciones se ejecuten”, señaló Jijón al destacar que las propuestas van a salir de una pluralidad de pensamiento.

A la fecha, la iniciativa engloba a más de 1 000 mujeres del país. El respaldo creció a raíz de que un grupo de mujeres presentaron un recurso subjetivo en mayo del 2023 ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que el Consejo Nacional Electoral cumpla con la paridad de género en la inscripción de las candidaturas presidenciales y legislativas.

“Se estaba violentando la norma por una interpretación antojadiza que en su momento hizo el CNE en contubernio con los partidos políticos y empezamos a sumarnos”, comentó la jurista Melania Carrión. La experta en Derecho no representa a ninguna organización, pero fue asesora responsable para la reforma al Código de la Democracia desde la Asamblea Nacional.

Construcción de propuestas

Consideraron que tras el logro con la sentencia del TCE debían dar un siguiente paso, construir propuestas. La mañana de este 18 de junio del 2023, las mujeres mantuvieron una reunión virtual.

Carrión mencionó que hay muchas mujeres que mantienen luchas en diferentes áreas como violencia de género, derechos humanos en general, ambientales, entre otros. Mujeres Ecuatorianas Organizadas busca partir de las coincidencias en las diversidades y construir las propuestas para los candidatos y el país.

“Lo que hicimos en la reunión fue generar alternativas para construir las agendas, que serán socializadas con los cientos de mujeres que forman parte, para que las ratifiquen”, añadió Carrión.

En la reunión se planteó una metodología inicial. Primero se revisarán las propuestas de los binomios presidenciales y los planes de trabajo de los candidatos para asambleístas.

Después se construirá un marco conceptual que identifique el objetivo que impulsó la organización de las mujeres y los objetivos que persiguen para repensar la política en el país.

Luego se recabarán propuestas a nivel nacional. No se enfocarán solo en la agenda por la igualdad de género, sino que plantearán temas que las próximas autoridades deberían atender.

Encuentro nacional de mujeres

La metodología está sujeta a cambios. Sin embargo, se predefinió realizar un encuentro nacional de mujeres en julio para procesar todas las observaciones recolectadas y presentar las propuestas a los candidatos.

Verónica Herrera, representante de la Escuela de Formación Política para Mujeres en Los Ríos, dijo que desde su provincia ya tienen propuestas para adherirlas.

Por ejemplo, plantea que el Gobierno garantice la no violencia para mujeres y niñas urbanas y rurales, que existan planes y proyectos desagregados para mujeres en la ruralidad, que se generen oportunidades de crecimiento para las mujeres productoras campesinas.

Mujeres Ecuatorianas Organizadas no promoverá ni atacará a ningún candidato porque no tienen intereses electorales, pero no descartan presentar impugnaciones ante el accionar de algún postulante que vaya en contra de las leyes.

Visita nuestros portales: