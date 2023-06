Guillermo Lasso planea seguir en la política como opositor cuando termine su mandato

Guillermo Lasso planea seguir en la política desde la oposición cuando termine su mandato. Foto: Presidencia de Ecuador.

Redacción El Comercio.com

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que no desaparecerá de la política tras culminar su Gobierno al haber decretado la muerte cruzada.

“Tomé una decisión que la considero democrática y respetuosa a la voluntad del pueblo ecuatoriano, no presentarme a las elecciones del 2023. Pero eso no implica que yo me despida de la política”, expresó en la entrevista que proporcionó a NTN 24 y se publicó este 18 de junio del 2023.

Dijo que hay distintas maneras de poder gravitar en la política “y una de esas también es desde la oposición, pero una oposición seria. No una oposición ciega, al punto de, aunque el país se destruya, quiero destruir a mi contrincante, definitivamente que no”, argumentó.

A Lasso le quedan alrededor de cinco meses y medio para gobernar hasta que concluya el proceso electoral anticipado y las nuevas autoridades tomen el mando del país.

Aseguró que actualmente se encuentra bien de salud y dedicado a la gestión de su Gobierno, trabajando en los temas que más preocupan a los ciudadanos.

Planes a futuro de Lasso

El Jefe de Estado reconoció que extrañará el despacho presidencial cuando deje el poder. “Sí, voy a extrañar el servir a 18 millones de ecuatorianos como su Presidente, pero voy a seguir trabajando por ellos desde mis actividades en el campo privado, como lo he venido haciendo algunos años de la Fundación Ecuador Libre y el fortalecimiento del movimiento Creo”, pronunció.

“Los ejércitos repliegan para tomar fuerzas y volver a entrar, así que haremos eso”, adelantó respecto a la participación de su movimiento político en las elecciones del 2025, sin confirmar si se candidatizará.

Dijo que, ante el bloqueo de la Asamblea Nacional, su única salida fue disolverla y llamar a elecciones anticipadas. “Prefiero gobernar seis meses en el purgatorio y no dos años en el infierno loqueado permanentemente por la Asamblea”, reiteró.

El Mandatario resaltó que cuando asumió el poder, recibió un país que se encontraba en una crisis sanitaria, económica y moral. Destacó que cumplió en cuanto a la crisis sanitaria con la vacunación; en materia económica dijo que el déficit del país fue de 7,7 puntos porcentuales del PIB, que para este año se reduciría al 2,2%; mientras que en lo moral, ha librado una lucha contra la corrupción.

A pesar de las críticas que le valieron por el caso de supuesta corrupción, en el que se menciona el nombre de su cuñado, Danilo Carrera, Lasso lo defiende. “En el Palacio de Gobierno no existe ningún mal olor, puedo asegurar que un portal de contenido digital se enfocó en atacar a mi Gobierno con dinero, precisamente, de uno de a aquellos a los que combatí en la corrupción, que es el caso de los Seguros Sucre”, criticó.

Autocrítica a su gestión

Otras de las críticas que ha recibido el actual Gobierno durante la mayor parte de su periodo, desde varios sectores de la sociedad así como de analistas, es la falta de una comunicación.

Lasso lo reconoció: “Hemos fallado en la comunicación porque mi Gobierno ha hecho mucho más de lo que los ecuatorianos conocen”.

Está dispuesto a transmitirle al próximo Presidente su “curva de aprendizaje” de los dos años y medio de gestión.

Visita nuestros portales: