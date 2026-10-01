Mónica Palencia liderará el Consejo Permanente de la OEA en representación de Ecuador

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La diplomacia ecuatoriana formalizó una nueva responsabilidad en el ámbito multilateral interamericano. La embajadora Mónica Palencia, Embajadora designada del Ecuador ante la OEA, asumió la conducción formal del Consejo Permanente de la OEA durante una ceremonia protocolaria desarrollada en la sede del organismo en Washington, DC, posición desde la cual encabezará el principal foro político regional durante el último trimestre del año.

Posesión de Ecuador en el Consejo Permanente de la OEA

El traspaso de mando se concretó este 1 de octubre de 2026 ante los delegados de los Estados miembros. En este acto, la representante diplomática asumió la presidencia para el periodo que regirá hasta el 31 de diciembre.

Como parte de la estructura directiva temporal, se confirmó que la vicepresidencia de esta instancia hemisférica estará a cargo, de manera interina, del representante permanente de Belize, Nestor Mendez.

La metodología nexo y las prioridades de gestión

En su intervención, la diplomática ecuatoriana explicó que su administración impulsará la metodología de trabajo denominada “nexo”. Este esquema plantea que, previo al acercamiento de posturas entre países, resulta indispensable comprender los conceptos de fondo que sustentan cada posición.

Ante los miembros del plenario, Palencia manifestó que la integración regional debe construirse sobre procesos de razón, decisión y acción para transformar las discrepancias en vías hacia la paz y el desarrollo.

Mensaje oficial y líneas de trabajo en redes sociales

A través de sus canales digitales en la red social X, la embajadora ratificó el inicio de su gestión al frente del Consejo Permanente de la OEA. En su pronunciamiento público, la delegada señaló que conducirá las sesiones priorizando el diálogo, la cooperación, la escucha activa y la búsqueda de consensos para encarar los retos comunes del continente, asegurando que la representación buscará propiciar acciones concretas en beneficio de las delegaciones participantes.

Balance institucional de la presidencia saliente

El relevo concluyó formalmente el mandato de Steve Ferrol, representante permanente de Dominica. Al cerrar su ciclo, el diplomático caribeño reconoció el respaldo y la voluntad negociadora demostrada por los países miembros durante su encargo.

Ferrol entregó a la nueva mesa un marco de gobernanza diseñado para el Consejo Permanente de la OEA, documento técnico que compila la memoria institucional con el fin de servir como herramienta de orientación para las presidencias venideras.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Quién asumió la presidencia del Consejo Permanente de la OEA?

Mónica Palencia, representante permanente de Ecuador ante el organismo hemisférico.

La diplomática asumió funciones este 1 de octubre de 2026 en la sede de Washington, DC, y dirigirá las deliberaciones durante el último trimestre del año.

❓ ¿Hasta qué fecha presidirá Ecuador el Consejo Permanente de la OEA?

Hasta el 31 de diciembre de 2026.

La gestión abarcará el periodo reglamentario de tres meses (octubre-diciembre), coordinando el foro político junto a una vicepresidencia interina.

❓ ¿Qué metodología aplicará la embajadora en los debates hemisféricos?

La metodología denominada “nexo”.

El planteamiento propone comprender los fundamentos conceptuales de cada delegación antes de intentar aproximar posiciones entre los Estados.

❓ ¿Qué prioridades de gestión anunció Mónica Palencia en sus redes sociales?

El diálogo, la cooperación, la escucha, el respeto y la búsqueda de consensos entre los países miembros.

En su publicación oficial en X, ratificó su objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del foro ante los desafíos continentales.

❓ ¿Quiénes integran la mesa directiva junto a la representación de Ecuador?

Nestor Mendez, representante permanente de Belize, en la vicepresidencia interina.

La presidencia saliente estuvo a cargo de Steve Ferrol, embajador de Dominica, quien aportó un marco de gobernanza institucional al cerrar su periodo.

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