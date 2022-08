Mesa técnica de energía y recursos naturales se reinstalará en septiembre

Gobierno debe presentar respuestas a los pedidos de las organizaciones indígenas en la mesa de energía el 5 de septiembre. Foto: Captura de pantalla.

Karina Sotalín (I)

Con optimismo de parte del Gobierno y decepción de las organizaciones indígenas finalizó la primera reunión de la mesa de energía y recursos naturales la tarde de este 24 de agosto de 2022. La próxima sesión será el 5 de septiembre y el Ejecutivo presentará sus respuestas a los planteamientos de esta jornada.

Antes de la instalación de la mesa, Samuel Lema, dirigente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), habló de cuatro puntos de la propuesta indígena: moratoria petrolera; auditoría a las actividades extractivas; consulta previa, informada y autodeterminación en la Amazonía; y reformas al Reglamento a la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Pero el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, dijo que hubo más puntos. "Este día cero se basa en que las organizaciones le plantean al Ejecutivo todas sus demandas. Hoy nos hemos dedicado a escuchar la mayoría de demandas. Hay muchas peticiones nuevas que nos enteramos hoy y hemos abierto el diálogo. Hemos establecido los siguientes pasos", expresó al mencionar que el Gobierno debe revisar la información.

Tras ello, el 5 de septiembre el Ejecutivo llevará a la mesa "propuestas en concreto" para iniciar con coincidencias, según Manrique. Refirió que se trabajará en relación a tres temas: Minería, Petróleo y Comisión Técnica Amazónica.

Detalló que en esta primera reunión hubo coincidencias. "Ellos plantean la no extracción en áreas protegidas, completamente de acuerdo. No extracción en áreas hídricas, estamos de acuerdo", sostuvo. En cuanto a la consulta previa, libre e informada que solicitan, eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional, agregó.

Sobre la auditoría a concesiones mineras y petroleras, dijo que tiene sus desafíos y requiere recursos. En relación a la remediación ambiental por los últimos dos derrames petroleros en la Amazonía, Manrique señaló que uno de ellos, el de OCP, fue reportado por el propio Ministerio y que eso habla de la transparencia de este Gobierno. Además, se remitió un informe diario a la Asamblea y se pidió a OCP la remediación y se está cumpliendo ese plan, aseguró.

"Hoy no había expectativa, según la metodología (del proceso de diálogo), de salir con acuerdos", justificó el Ministro.

Reacción del movimiento indígena

Samuel Lema volvió a reiterar que hay preocupación en las organizaciones pues este día presentaron propuestas y esperaban lo propio de parte del Gobierno y no ocurrió.

"Llamamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a que pueda estar presente en estas mesas porque en este tema del extractivismo se requiere de personas que tengan voluntad y toma de decisiones", argumentó al advertir que el plazo de los 90 días disminuye. La fecha límite es el 13 de octubre.

Respecto a las propuestas adicionales, el dirigente dijo que no son aspectos nuevos y que los funcionarios deberían dar una respuesta. Otros dirigentes de territorio de la Conaie y de la Fenocín lamentaron que este 24 de agosto no hubo conclusiones para llevar a sus bases. "Me llevo una decepción, a estas cosas deben venir con poder de decisión para tomar resoluciones rápidas", expresó Carlos Morla, dirigente de la Fenocín de Lago Agrio.