Mesa de focalización de subsidios no será cerrada el 9 de septiembre

Samuel Lema, dirigente de la Feine, explicó que no se cerrará la mesa de la focalizacón de subsidios este 9 de septiembre de 2022. Foto: Captura de pantalla.

Karina Sotalín (I)

Gobierno y organizaciones indígenas decidieron este 8 de septiembre del 2022 que la mesa de focalización de subsidios a los combustibles no se cerrará este viernes 9 del mismo mes.

"No es viable estar en una movilización o una paralización", refirió Samuel Lema, dirigente de la Feine, una de las tres organizaciones que forman parte del proceso de diálogo con el Gobierno.

En ese sentido, dijo que hay avances en la focalización de subsidios, por ejemplo, en el subsidio social y comunitario. Es decir, la focalización se destinará a las mototaxis, al transporte comunitario, fluvial y a la maquinaria agrícola. "Estas personas gozarán de este subsidio de USD de 2,10 (Extra) y de USD 1,50 (Diesel)", puntualizó.

Por ello, "si existen logros, no es factible cerrar esta mesa el día 9 (de septiembre). Se ha dicho que hasta el 12 de octubre se seguirán tratado los temas que faltan dentro de la mesa", argumentó el dirigente al señalar que existen otros subtemas en los que observan coincidencias, así como en la mesa de Fomento productivo. En esta mesa se hará una construcción y ejecución conjunta de un programa nacional para la agricultura familiar campesina.

Lema reconoció que hay flexibilidad por parte del Ejecutivo. Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, también ratificó que hay un "avance más allá del 50%", pero también puntos aún por definir.

El tema de la focalización se relaciona con la actividad productiva, económica, movilidad y servicios públicos, pero "hemos avanzado, todavía no hemos logrado los 13 puntos que está tratando la comisión técnica", declaró Henry Llanes, técnico de la Fenocin. No obstante, destacó que hay coincidencias en cuatro de esos 13 puntos, aunque no los reveló.

El viernes 9 de septiembre no se firmará el acta final de focalización porque la comisión continuará su trabajo, definirá un cronograma para evacuar los puntos faltantes. Esta reunión se reinstalará a las 14:00.

Fomento productivo

Al final de la jornada de este jueves, Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, estimó que la mesa de fomento productivo si se cerrará con la firma del acta final porque hay "bastantes coincidencias, muy importantes".

Señaló que se está tratando de forma estructural los temas de la agricultura familiar campesina porque ese sector "es un eje clave para el Ministerio". También se habló de la agrosostenibilidad para pasar de la dependencia de agroquímicos a insumos orgánicos. Y para esto se solicitó el apoyo de BanEcuador a través de la entrega de créditos al 5% de interés a 10 años plazo para montos de hasta USD 20 000, según Manzano.

Por otro lado, declaró que es importante que los pequeños agricultores tengan a la mano precios referenciales "para que no sean engañados". Otra iniciativa es acortar las cadenas de valor, quitar los intermediarios comercialicen sus productos directamente al consumidor, sostuvo.

Esta mesa se reinstalará a las 08:30. El 9 de septiembre definirán sobre la confirmación de la comisión agrícola, esta estará orientada a "proteger la agricultura familiar campesina de los TLC (Tratados de Libre Comercio) y poder fomentarlos", explicó el Ministro.

Control de precios

Lema evitó entrar en detalles sobre los avances en esta mesa pues hasta las 18:00 aún continuaba la reunión. El planteamiento del Gobierno es fijar precios a 13 productos de los más de 40 que solicitan las organizaciones, eso aún se discutía.

Energía y recursos naturales

En horas de la mañana de este jueves 8 de septiembre, Llanes había adelantado que hay acuerdos en esta mesa para reformar la Ley de Hidrocarburos, impulsar la Ley de Petroecuador, reformar la Ley de Minería y al Reglamento de la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, por ejemplo. Pero hasta la tarde de este jueves no hubo confirmación de las autoridades competentes al respecto.

La Policía capturó a los presuntos miembros de una banda delictiva dedicada al robo de personas en #Quito, bajo la modalidad de tarjetazo. ¿Cómo operaban? » https://bit.ly/3B4XUGv Posted by El Comercio on Thursday, September 8, 2022