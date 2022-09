Cinco legisladores se despidieron de la Asamblea para ir a elecciones seccionales

El asambleísta Pabel Muñoz se despidió este jueves, 8 de septiembre de 2022, de sus colegas en el Parlamento. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

Los asambleístas Pabel Muñoz, Humberto Alvarado, Carlos Víctor Zambrano, del correísmo, los independientes Jon Vinueza y María Aquino, se despidieron del Pleno este jueves 8 de septiembre de 2022 para participar de las elecciones seccionales de 2023.

Sus mensajes de despedida se dieron en el hemiciclo. "Me voy con la frente en alto de esta Asamblea porque puedo mirar a la cara a cualquier persona y decirle que jamás he vendido mi voto a cambio de absolutamente nada. Me voy con la conciencia tranquila", dijo Aquino, quien en sus 16 meses de gestión en el Parlamento pocas veces intervino en el Pleno.

Aquino, quien llegó auspiciada por un movimiento peninsular afín al Partido Social Cristiano (PSC) a la Asamblea, agradeció ahora al expresidente Rafael Correa por su confianza para postularla a la Alcaldía de Santa Elena.

Vinueza manifestó que irá por la Alcaldía de Riobamba. "Sigo creyendo que esta Asamblea es mejor que las anteriores, la convierten en ese crisol donde se funden los metales de la democracia y los diferentes intereses ciudadanos encuentran respuestas", dijo.

Pabel Muñoz, después de haber ocupado un curul por seis años en representación de la provincia de Pichincha, también se despidió para ir por la Alcaldía de Quito.

"Está en manos de ustedes, asambleístas, aumentar los debates de altura y disminuir esas disputas intrascendentes para el pueblo ecuatoriano", manifestó.

Los asambleístas del correísmo fueron arropados por sus compañeros de bancada. También anunció su renuncia Cristóbal Lloret para ir por la Prefectura del Azuay.

#ATENCIÓN | El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reactiva el proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Guillermo Lasso » https://bit.ly/3d1CzWI Posted by El Comercio on Thursday, September 8, 2022