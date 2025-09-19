Mario Godoy continuará como presidente del Consejo de la Judicatura para el período 2025 – 2031, por decisión de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que también designó a los nuevos vocales por las ternas restantes, la noche de este viernes 19 de septiembre de 2025.
La designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura y los nuevos vocales
El Pleno del Cpccs sesionó la noche de este viernes para designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para el período 2025 – 2031.
La primera votación favoreció a Mario Godoy, quien ya estaba como presidente subrogante en el Consejo de la Judicatura.
Al ser de la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a Godoy le corresponde la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
Alexandra Villacís es la vocal suplente.
Inmediatamente, tras la designación, Mario Godoy se pronunció en redes sociales.
Godoy señaló que asumo nuevamente esta responsabilidad con “humildad y con la firme convicción de que la justicia debe servir a la ciudadanía con transparencia, eficiencia y cercanía“.
“Mi compromiso es seguir construyendo, junto a mis colegas del Pleno y con todos los servidores judiciales, una Función Judicial que responda a las necesidades del país“, añadió.
Los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para el período 2025 – 2031
El Pleno del Cpccs también designó al resto de vocales del Consejo de la Judicatura para el período 2025 – 2031.
Por la terna de la Fiscalía, designó a Magaly Ruíz Cajas. Nicolás Burneo es el vocal suplente.
En tanto, por la Defensoría Pública, el Cpccs designó a Alfredo Cuadros Añazco. Wendy Moncayo es la vocal suplente.
Por la terna de la Función Judicial, fue designado Damián Larco Guamán, actual director del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Quedó fuera la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
María Gabriela Vinueza Villacrés es la vocal suplente.
Fabián Fabara Gallardo fue designado como vocal titular del Consejo de la Judicatura por parte de la terna de la Asamblea Nacional. Laura Flores Arias es la vocal suplente.
