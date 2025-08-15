La vicepresidenta de la República, María José Pinto, habló este viernes 15 de agosto sobre su trabajo en la educación intercultural bilingüe en Ecuador.

La vicepresidenta María José Pinto habló esta mañana en TC Televisión sobre los pueblos y nacionalidades en Ecuador.

Pinto destacó que es importante conocer la historia, “volver a las raíces para saber hacia dónde queremos ir”.

Resaltó que Ecuador es mágico justamente por la diversidad que tiene y uno de los encargos que le hizo el presidente Daniel Noboa es la educación intercultural bilingüe.

La Vicepresidenta señaló que se necesita fortalecer la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (Seibe) que es la que se encarga de este tema y recabar información sobre cuántos estudiantes hay, qué lenguas aprenden, en qué provincias y colegios estudian, cómo están los profesores y si aplican el currículo.

Estas actividades se coordinan con el Ministerio de Educación con quien ya se han reunido para poder establecer acciones conjuntas, como la capacitación a docentes.

Además, Pinto resaltó que esta capacitación es importante porque no es lo mismo “enseñar en el idioma que hablar en el idioma”. Destacó que el español es el idioma intercultural pues es el que no une a todos “y no el que nos divide”.

Más o menos el 8% de la población habla otros idiomas en el Ecuador y algunos de ellos se están perdiendo. María José Pinto dijo que solo una persona habla zápara en el país actualmente.

También dijo que la importancia de la educación intercultural bilingüe va mucho más allá del idioma, también abarca su filosofía, el modo de vida, su cultura y por ello es importante conservarlas porque es parte de la entidad y el mestizaje de Ecuador.

Contó que se realizó un desfile de modas para destacar la identidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades de Ecuador.

La Vicepresidenta de la República dijo que se desarrollan dos proyectos piloto sobre desnutrición infantil con comunidades, sus líderes y vocerías.

Por ejemplo, habló de que se trabaja en la Sierra Centro sobre la importancia de la lactancia materna debido a que en muchos sitios no se realiza adecuadamente y se añade otros alimentos.

Este trabajo debe ser comunitario, recalcó, para que se trabaje culturalmente en este tema y se logre un ‘convencimiento’ en la madre de que se acerque al Ministerio de Salud a recibir un tratamiento adecuado.

“Uno de cada cinco niños en Ecuador sigue teniendo desnutrición crónica infantil”, dijo Pinto. Destacó que estos niños no pueden desarrollarse adecuadamente ni física ni intelectualmente.

Por ello, es importantísimo trabajar en ellos pues la niñez es el futuro del país.

La prevalencia de la desnutrición crónica infantil en madres adolescente es más del 25%. En Ecuador, 115 niñas dan a luz todos los días en Ecuador, menores de 19 años.

