Las tensiones internas en el movimiento político Revolución Ciudadana se hacen cada vez más visibles. Este miércoles 17 de septiembre de 2025, dos de sus principales activistas, Luisa González y Marcela Aguiñaga, protagonizaron una pugna a través de redes sociales.

Luisa González y sus propuestas para la convención nacional de RC

Revolución Ciudadana (RC) prepara una convención nacional en los próximos días en la que espera resolver la crisis interna que atañe al partido, intensificada tras la derrota en las últimas elecciones presidenciales.

Ante ello, Luisa González compartió un mensaje en su X en el que propuso cuatro puntos para tratar en la Asamblea Nacional del partido, a realizarse el 14 y 15 de noviembre.

Las propuestas a analizar de la excandidata a la Presidencia fueron:

El trabajo de quienes están al frente del movimiento El rol y el trabajo de los GADs frente a la militancia; así como el trabajo en territorio Posición de los GADs frente a la idea del fraude electoral ¿Qué clase de movimiento político queremos ser?

En los puntos tres y cuatro, criticó la postura de dirigentes (sin dar nombres) que “aplaudieron y felicitaron a quienes atacan a compañeros del movimiento”.

González también cuestionó si el futuro del partido estará alineado a “quienes acuerdan con quienes tienen el poder de turno pese a la persecución e insultos” o si Revolución Ciudadana se enfocará en “reclamar los derechos de los ciudadanos y sus mandantes”.

Marcela Aguiñaga enfrentó a González tras su mensaje

Este mensaje causó malestar en la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga. La integrante del correísmo se dirigió a Luisa González asegurando que “descalifica a quienes han estado detrás del proyecto político”.

“Luisa, cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos”, comentó Aguiñaga.

“Resistir no es solo tuitear. Yo estuve en las calles, junto a la gente, cuando otros no estaban; fuimos nosotros quienes levantamos la voz. He vivido persecución, ingratitud e infamias. No le temo a eso, pero sí me incomoda que, en lugar de ser compañeros, algunos usen los espacios para intentar descalificar a quienes siempre nos hemos fajado por este proyecto”, continuó en su mensaje la Prefecta.

.@LuisaGonzalezEc, cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos.



Resistir no es solo tuitear. Yo estuve en las calles, junto a la gente, cuando otros no estaban; fuimos nosotros… https://t.co/8PeqMh2w3c — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) September 17, 2025

“Y hoy, en mi rol de Prefecta, me corresponde administrar, responder y demostrar cómo se gobierna lo público”, enfatizó la funcionaria.

Finalmente, Aguiñaga se “solidarizó” con varios de sus compañeros del partido: Paola Pabón, prefecta de Manabí, Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, Jota Lloret Valdivieso, prefecto de Azuay, y Pabel Muñoz, alcalde de Quito.

“Mi solidaridad con mis compañeros y todos los que hoy son injustamente deslegitimados”, sentenció Aguiñaga.

Disputas internas en Revolución Ciudadana

Las disputas internas en Revolución Ciudadana se incrementaron tras las elecciones presidenciales en las que González perdió frente a Daniel Noboa.

A los pocos minutos de anunciados los resultados electorales, Luisa González replicó la idea de fraude electoral de Rafael Correa. Ambos, afirman que se utilizó una tinta transferible que benefició al candidato de ADN; sin embargo, no se presentaron pruebas de lo dicho.

En medio, varios actores políticos y reconocidas figuras del correísmo se apartaron de esta acusación y mostraron una postura favorable a reconocer la derrota; entre ellos, Pabel Muñoz, Marcela Aguiñaga y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La crisis de RC llevó a que la bancada se quedara con al menos seis legisladores menos; varios se retiraron y otros fueron expulsados por votar en contra en el Pleno.

